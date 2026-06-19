Neymar sigue siendo la gran ausencia en el Mundial 2026, ya que su debut con Brasil no se ha concretado y tampoco sucederá este viernes 19 de junio ante Haití.

Brasil buscará su primer triunfo en el Mundial 2026 y lo hará sin Neymar, cuyo debut en el Mundial 2026 podría ser hasta la siguiente ronda del torneo.

Una lesión ha tenido fuera de acción a Neymar, quien pese a ya entrenar con Brasil no está a punto físicamente y en Brasil no quieren forzarlo y provocar una recaída.

Neymar acompañó a Brasil en el partido ante Marruecos (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Neymar no viajó a Filadelfia para el partido ante Haití

Neymar se mantuvo en la concentración de Brasil y esta vez no viajó a Filadelfia para apoyar a su selección desde la banca en el partido del Mundial 2026.

Hay que recordar que el ’10′ sufrió una lesión muscular de grado dos en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirao contra Coritiba.

El percance provocó que Neymar se perdiera el debut de la Canarinha ante Marruecos, partido que terminó con empate 1-1.

El plan de Brasil para que Neymar debute en el Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no viajó con la delegación a Filadelfia y se mantuvo en el hotel de concentración optimizando su acondicionamiento físico para debutar en el Mundial 2026.

En ese sentido, el cuerpo técnico de Brasil proyecta que Neymar debute en el Mundial 2026 en el cierre de la fase de grupos ante Escocia, programado para el próximo miércoles 24 de junio en Miami.

De no ser necesario, Neymar aparecerá en la cancha hasta la fase de eliminación directa del Mundial 2026.