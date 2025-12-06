Brasil será una de las selecciones que buscarán con más posibilidades ganar el Mundial 2026. Conoce las sedes, fechas y horarios de los partidos del pentacampeón como parte del Grupo C.

Brasil encabeza el Grupo C que completan Marruecos, Escocia y Haití, tres rivales muy distintos pero con cierto grado de dicultad para el pentacampeón de los Mundiales.

Grupo de Brasil en el Mundial 2026: Fechas de los partidos del pentacampéon

Los días 13, 19 y 24 de junio de 2026 serán las fechas de los tres partidos de Brasil en la fase de Grupos del Mundial 2026, como parte del pelotón C.

Grupo de Brasil en el Mundial 2026: Sedes de los partidos del pentacampéon

Las ciudades de New York, Philadelphia y Miami en Estados Unidos, serán las sedes de los partidos de Brasil en la fase de Grupos del Mundial 2026.

Grupo de Brasil en el Mundial 2026: Horarios de los partidos del pentacampéon

Brasil jugará en distintos horarios, tiempo del centro de México, sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Brasil vs Marruecos se jugará a las 16 horas; Brasil vs Haití arrancará a las 19 horas, mientras que Brasil vs Escocia será a las 16 horas.

Brasil vs Marruecos | New York City | 13 de junio de 2026 | 16:00

Brasil vs Haití | Philadelphia | 19 de junio de 2026 | 19:00

Brasil vs Escocia | Miami | 24 de junio de 2026 | 16:00

Brasil es favorito para lograr el bicampeonato del Mundial

Ubicada en un grupo de mediano grado de complejidad del Mundial 2026, Brasil no debe tener problema para avanzar en primer lugar de su grupo a la siguiente ronda.

Desde su creación en 1930, la Canarinha siempre ha estado presente en todos y cada uno de los certámenes, siendo además el combinado que más veces ha ganado el torneo, con un total de cinco trofeos. Estados Unidos, México y Canadá será la vigesitercera vez que Brasil luche por ampliar su legado en la historia de la Copas Mundiales.

Los números de Brasil en la historia del Mundial de la FIFA

En total, Brasil ha disputado 114 encuentros del Mundial de la FIFA, pero en Qatar 2022 no logró superar los cuartos de final luego de caer por penaltis ante Croacia.

Los números de Brasil en los Mundiales de la FIFA.