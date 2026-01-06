Neymar da Silva Santos Júnior es un futbolista brasileño que juega como delantero y actualmente milita en el Santos FC, club del Campeonato Brasileño de Serie A donde dio inicio a su carrera profesional.
Con la Selección Brasileña, Neymar se consolidó como el máximo goleador histórico, al superar el registro de Pelé, logro que alcanzó con una producción sobresaliente desde sus primeros años como seleccionado nacional.
¿Quién es Neymar?
Neymar debutó profesionalmente con el Santos FC a los 17 años, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol mundial.
Con el club brasileño conquistó tres Campeonatos Paulistas consecutivos, una Copa de Brasil y la Copa Libertadores 2011, torneo en el que fue máximo goleador y mejor jugador, logrando el primer título continental del Santos desde la era de Pelé.
En 2013 fue fichado por el FC Barcelona, donde integró el histórico tridente ofensivo junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Bajo la dirección técnica de Luis Enrique, el equipo consiguió el triplete en la temporada 2014-2015: La Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League.
¿Qué edad tiene Neymar?
Neymar nació el 5 de febrero de 1992, por lo que en 2026 cumplirá 34 años.
¿Neymar tiene esposa?
Neymar no está casado; sin embargo, ha mantenido una relación mediática e intermitente con Bruna Biancardi, influencer brasileña con quien comenzó a salir en 2021.
¿Qué signo zodiacal es Neymar?
Neymar es Acuario, signo de aire asociado con la creatividad, originalidad y espíritu independiente.
¿Neymar tiene hijos?
Neymar es padre de cuatro hijos. Tuvo a su primer hijo en 2011 con Carolina Santos. Con Bruna Biancardi tiene dos hijas, nacidas en 2023 y 2025. Además, tuvo una hija con la influencer Amanda Kimberly, nacida en 2024.
¿Qué estudió Neymar?
Neymar priorizó su carrera futbolística desde muy joven, por lo que no cuenta con estudios universitarios formales.
¿En qué ha trabajado Neymar?
Neymar ha desarrollado su carrera como futbolista profesional de élite, destacándose como delantero y extremo en clubes de primer nivel y en la Selección de Brasil.
- Santos FC (Brasil): Debutó profesionalmente en 2009, se consolidó como la gran figura del club y regresó en 2025 tras su paso por Europa y Arabia Saudita.
- FC Barcelona (España): Militó de 2013 a 2017, formando el histórico tridente con Lionel Messi y Luis Suárez, con el que ganó la Champions League 2014-2015, además de LaLiga y Copa del Rey.
- Paris Saint-Germain (Francia): Jugó de 2017 a 2023, tras protagonizar el traspaso más caro de la historia en su momento, siendo la principal estrella del club.
- Al-Hilal (Arabia Saudita): Fichó en 2023 y permaneció hasta inicios de 2025.