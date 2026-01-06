Neymar da Silva Santos Júnior es un futbolista brasileño que juega como delantero y actualmente milita en el Santos FC, club del Campeonato Brasileño de Serie A donde dio inicio a su carrera profesional.

Con la Selección Brasileña, Neymar se consolidó como el máximo goleador histórico, al superar el registro de Pelé, logro que alcanzó con una producción sobresaliente desde sus primeros años como seleccionado nacional.

¿Quién es Neymar?

Neymar debutó profesionalmente con el Santos FC a los 17 años, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Con el club brasileño conquistó tres Campeonatos Paulistas consecutivos, una Copa de Brasil y la Copa Libertadores 2011, torneo en el que fue máximo goleador y mejor jugador, logrando el primer título continental del Santos desde la era de Pelé.

En 2013 fue fichado por el FC Barcelona, donde integró el histórico tridente ofensivo junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Bajo la dirección técnica de Luis Enrique, el equipo consiguió el triplete en la temporada 2014-2015: La Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League.

¿Qué edad tiene Neymar?

Neymar nació el 5 de febrero de 1992, por lo que en 2026 cumplirá 34 años.

¿Neymar tiene esposa?

Neymar no está casado; sin embargo, ha mantenido una relación mediática e intermitente con Bruna Biancardi, influencer brasileña con quien comenzó a salir en 2021.

Neymar, estrella del fútbol brasileño. (Redes Sociales )

¿Qué signo zodiacal es Neymar?

Neymar es Acuario, signo de aire asociado con la creatividad, originalidad y espíritu independiente.

¿Neymar tiene hijos?

Neymar es padre de cuatro hijos. Tuvo a su primer hijo en 2011 con Carolina Santos. Con Bruna Biancardi tiene dos hijas, nacidas en 2023 y 2025. Además, tuvo una hija con la influencer Amanda Kimberly, nacida en 2024.

¿Qué estudió Neymar?

Neymar priorizó su carrera futbolística desde muy joven, por lo que no cuenta con estudios universitarios formales.

¿En qué ha trabajado Neymar?

Neymar ha desarrollado su carrera como futbolista profesional de élite, destacándose como delantero y extremo en clubes de primer nivel y en la Selección de Brasil.