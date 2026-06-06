Carlo Ancelotti es un exfutbolista y director técnico italiano considerado uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol mundial. A lo largo de más de tres décadas ha construido una carrera marcada por títulos en las principales ligas de Europa y por su capacidad para liderar algunos de los equipos más importantes del planeta.
En 2025 asumió el cargo de seleccionador de Brasil, poniendo fin a su segunda etapa al frente del Real Madrid. Su llegada al banquillo de la Canarinha se produjo después de conquistar la Champions League de 2024 con el club español, un logro que lo consolidó como el único entrenador en ganar cinco veces el máximo torneo europeo de clubes.
¿Quién es Carlo Ancelotti?
Carlo Michel Angelo Ancelotti es un entrenador y exfutbolista italiano reconocido por su estilo de liderazgo, su capacidad de gestión y una trayectoria repleta de éxitos.
Como jugador destacó como mediocampista en la Roma y el AC Milan, equipos con los que ganó títulos nacionales e internacionales antes de retirarse de las canchas.
Ya como director técnico, construyó una de las carreras más exitosas del futbol moderno al dirigir clubes como AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Napoli, Everton y Real Madrid.
Entre sus principales logros destaca ser el único entrenador que ha conquistado las cinco grandes ligas de Europa y el único que ha ganado cinco veces la Champions League.
¿Qué edad tiene Carlo Ancelotti?
Carlo Ancelotti nació el 10 de junio de 1959 en Reggiolo, Italia. En 2026 tiene 66 años.
¿Quién es la esposa de Carlo Ancelotti?
Carlo Ancelotti está casado con Mariann Barrena McClay, empresaria canadiense de origen español. La pareja contrajo matrimonio en 2014 y ha mantenido una vida familiar alejada de los reflectores.
¿Qué signo zodiacal es Carlo Ancelotti?
Nacido el 10 de junio, Carlo Ancelotti es del signo Géminis, perteneciente al elemento Aire. Este signo suele asociarse con personas comunicativas, versátiles y con facilidad para adaptarse a distintos entornos.
¿Carlo Ancelotti tiene hijos?
Sí. Carlo Ancelotti tiene dos hijos: Katia Ancelotti y Davide Ancelotti. Este último ha desarrollado una carrera dentro del futbol y ha formado parte del cuerpo técnico de su padre en varios equipos.
¿Qué estudió Carlo Ancelotti?
La información pública sobre estudios universitarios de Carlo Ancelotti es limitada. Su formación está ligada principalmente al futbol profesional y a su preparación como entrenador.
¿En qué ha trabajado Carlo Ancelotti?
Carlo Ancelotti es conocido por su exitosa trayectoria como futbolista y director técnico, convirtiéndose en uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos.
- Futbolista profesional de Parma.
- Mediocampista de la Roma.
- Jugador del AC Milan, donde ganó dos Copas de Europa.
- Director técnico de Reggiana.
- Director técnico de Parma.
- Director técnico de Juventus.
- Director técnico de AC Milan.
- Director técnico de Chelsea.
- Director técnico de Paris Saint-Germain.
- Director técnico de Real Madrid (2013-2015).
- Director técnico de Bayern Múnich.
- Director técnico de Napoli.
- Director técnico de Everton.
- Director técnico de Real Madrid (2021-2025).
- Seleccionador nacional de Brasil.