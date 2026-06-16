El futbolista brasileño, Neymar, sorprendió a todos sus fans al anunciar que será padre por tercera vez.

Neymar y su pareja, Bruna Biancardi, revelaron que están esperando un nuevo bebé, esto, en pleno Mundial 2026 donde la estrella brasileña está representando a su selección nacional.

Neymar tendrá su segundo hijo con su actual pareja

El anuncio de su nuevo hijo de Neymar será el segundo que tendrá junto a Bruna Biancardi después del nacimiento de su hija Mavie.

Sin embargo, para Neymar será su tercer hijo, ampliando una familia que ha estado bajo la atención mediática durante los últimos años.

En sus redes sociales, tanto Neymar como Bruna Biancardi expresaron su emoción por la nueva etapa que están viviendo y agradecieron el amor de sus seguidores, sobre todo el futbolista, debido a que es su última Copa Mundial de la FIFA que podría disputar.

Neymar y su pareja anuncian que tendrán un nuevo hijo. (captura)

¿Cuándo jugará Neymar con Brasil en el Mundial 2026?

Pese al buen momento familiar que atraviesa Neymar por su tercer bebé, el contraste con su carrera es totalmente diferente debido a que el jugador no ha debutado en el Mundial 2026.

De acuerdo con el diario O Globo, Neymar reaparecería en el Mundial 2026 con Brasil si la Canarinha avanza a los dieciseisavos de final de la justa mundialista.