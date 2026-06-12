Thomas Partey, mediocampista de Ghana, no jugará en el debut de su selección en el Mundial 2026 ante Panamá el 17 de junio en Toronto, Canadá.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense” FIFA

El gobierno de Canadá le negó la visa a Thomas Partey, de 32 años de edad, por enfrentar procesos judiciales en el Reino Unido.

Aunque el jugador se ha declarado inocente de los cargos de presunta violación y agresión sexual, la FIFA aclaró que no interviene en trámites migratorios.

Thomas Partey sí podrá disputar los siguientes partidos de Ghana en Estados Unidos.

¿Por qué le negó Canadá la visa al seleccionado de Ghana Thomas Partey?

Ghana enfrentará a Panamá el miércoles 17 de junio de 2026 en Toronto, Canadá, en la Jornada 1 del Mundial 2026, y Thomas Partey no jugará porque el gobierno local le negó la entrada al país.

La razón de que le fuera negada la vida canadiense a Thomas Partey fue porque el futbolista tiene procesos judiciales pendientes en el Reino Unido, donde enfrenta cargos por presunta violación y agresión sexual.

Thomas Partey se presume inocente de los cargos que enfrenta

Thomas Partey, jugador de Ghana, se ha declarado inocente de todos los cargos que enfrenta en Inglaterra, y está a la espera de su juicio.

Al respecto, la FIFA aclaró que no interviene en los procesos de inmigración ni en el otorgamiento de visas de las naciones coanfitrionas.

El técnico de Ghana Carlos Queiroz justificó en su momento la convocatoria de Thomas Partey, al decir que no ha sido declarado culpable.

¿Thomas Partey jugará el resto del Mundial 2026 con Ghana?

Thomar Partey tiene visa para estar en Estados Unidos, por o que sí podrá jugar en los siguientes partidos de Ghana en el Mundial 2026.

Ghana forma parte del Grupo L y se medirá ante Inglaterra el 23 de junio en Boston, además de medirse con Croacia, el 27 de junio en Filadelfia.