Una nueva lesión muscular de Neymar lo dejará fuera de acción de 2 a 3 semanas por lo que peligra su lugar en el Mundial 2026.

Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo, pero no dejará la concentración de Brasil rumbo al Mundial 2026.

Neymar estará fuera de 2 a 3 semanas por lesión ( ‏⁦‪‬⁩Official Account of Alhilal Saudi Club)

¿Qué viene para Neymar con Brasil?

Rodrigo Lasmar, médico de Brasil, informó que Neymar seguirá un tratamiento intensivo para estar listo para el Mundial 2026.

Neymar se unió el miércoles a la concentración brasileña. pero no realizó el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a exámenes complementarios.

Previo a la concentración con Brasil, el Santos, equipo de Neymar había informado que el jugador tenía un edema en el gemelo, pero en la Selección de Brasil se le realizaron exámenes a fondo.

Neymar fue sometido a una resonancia magnética que arrojó una lesión muscular de grado II en el gemelo, cuya expectativa es que se resuelva máximo en tres semanas.

Neymar vuelve a estar fuera por lesión (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Neymar será duda para el debut de Brasil en el Mundial 2026

Descartado para los dos partidos de preparación previos a Mundial de Brasil, ante Panamá y Egipto, Neymar será duda para el debut de la Copa Mundial contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

Brasil se enfrentará con Haití el 19 de junio, y con Escocia, cinco días después.

Neymar fue una sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, quien confió en la leyenda carioca y ahora podría estar pensando en qué hacer ante la nueva lesión del delantero.