Neymar encabeza la convocatoria de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026, anunciada este lunes 18 de mayo por el entrenador Carlo Ancelotti.
El Mundial 2026 será el cuarto torneo de este tipo para Neymar, y llegará tras varios meses de incertidumbre.
Neymar ha estado en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. En total ha jugado 13 partidos mundialistas, anotando 8 goles.
Carlo Ancelotti agradeció a todos los jugadores que ha sido parte del proceso de Brasil para el Mundial 2026, y aceptó que no es la lista perfecta.
A continuación te compartimos la convocatoria de Corea del Sur para el Mundial 2026:
PORTEROS
- Alisson - Liverpool
- Ederson - Fenerbahce
- Weverton - Gremio
DEFENSAS
- Alex Sandro - Flamengo
- Bremer - Juventus
- Danilo - Flamengo
- Douglas Santos - Zenit
- Gabriel Magalhaes - Arsenal
- Ibáñez - Al Ali
- Leo Pereira - Flamengo
- Marquinhos - PSG
- Wesley - Roma
MEDIOCAMPISTAS
- Bruno Guimaraes - Newcastle
- Casemiro - Manchester United
- Danilo - Botafogo
- Fabinho - Al Ittihad
- Lucas Paquetá - Flamengo
DELANTEROS
- Endrick - Lyon
- Gabriel Martinelli - Arsenal
- Igor Thiago - Brentford
- Luiz Henrique - Zenit
- Mateus Cunha - Manchester United
- Neymar - Santos
- Raphiña - Barcelona
- Ryan - Bournemouth
- Vinicius Jr - Real Madrid
Brasil busca ganar el título del Mundial 2026
El delantero Neymar encabeza a una selección de Brasil llena de estrellas de la talla de Vinícius Jr. y Rapinha, jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente.
Neymar tiene 34 años y este será su cuarto Mundial. En 2014 no pudo cuando Brasil soñaba con la copa en casa.
En 2018 y 2022 el equipo no llegó lejos. Esta es la última oportunidad real de cerrar la única cuenta pendiente que tiene Neymar con el fútbol: la copa que Brasil y él necesitan.
Grupo de Brasil en el Mundial 2026 en Estados Unidos
La selección de Brasil encabeza el Grupo C de la Copa Mundial 2026. Tras el sorteo oficial.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti, se enfrentará a rivales de África, la CONCACAF y la UEFA.
Grupo C Mundial 2026:
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia