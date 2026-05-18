Neymar encabeza la convocatoria de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026, anunciada este lunes 18 de mayo por el entrenador Carlo Ancelotti.

El Mundial 2026 será el cuarto torneo de este tipo para Neymar, y llegará tras varios meses de incertidumbre.

Neymar ha estado en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. En total ha jugado 13 partidos mundialistas, anotando 8 goles.

Carlo Ancelotti agradeció a todos los jugadores que ha sido parte del proceso de Brasil para el Mundial 2026, y aceptó que no es la lista perfecta.

Convocatoria Brasil (Pablo Rodríguez)

A continuación te compartimos la convocatoria de Corea del Sur para el Mundial 2026:

PORTEROS

Alisson - Liverpool

Ederson - Fenerbahce

Weverton - Gremio

DEFENSAS

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhaes - Arsenal

Ibáñez - Al Ali

Leo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG

Wesley - Roma

MEDIOCAMPISTAS

Bruno Guimaraes - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al Ittihad

Lucas Paquetá - Flamengo

DELANTEROS

Endrick - Lyon

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Thiago - Brentford

Luiz Henrique - Zenit

Mateus Cunha - Manchester United

Neymar - Santos

Raphiña - Barcelona

Ryan - Bournemouth

Vinicius Jr - Real Madrid

Neymar jugará con Brasil (Marcio Machado / Marcio Machado)

Brasil busca ganar el título del Mundial 2026

El delantero Neymar encabeza a una selección de Brasil llena de estrellas de la talla de Vinícius Jr. y Rapinha, jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente.

Neymar tiene 34 años y este será su cuarto Mundial. En 2014 no pudo cuando Brasil soñaba con la copa en casa.

En 2018 y 2022 el equipo no llegó lejos. Esta es la última oportunidad real de cerrar la única cuenta pendiente que tiene Neymar con el fútbol: la copa que Brasil y él necesitan.

Vinícius Jr. será parte de Brasil en el Mundial 2026 (Marcio Machado / Marcio Machado)

Grupo de Brasil en el Mundial 2026 en Estados Unidos

La selección de Brasil encabeza el Grupo C de la Copa Mundial 2026. Tras el sorteo oficial.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti, se enfrentará a rivales de África, la CONCACAF y la UEFA.

Grupo C Mundial 2026: