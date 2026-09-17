La desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX será tema de análisis en el Senado de la República, debido a que se anunció un foro de discusión del tema.

Se trata del conversatorio “Fuera de Lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, que es impulsado por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado.

Cabe destacar que semanas atrás, el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia en contra de la Liga MX y la FMF por la desaparición del ascenso y descenso.

Foro de discusión en Senado por desaparición de ascenso y descenso (Especial)

Senado recibirá foro de discusión sobre la desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX

El lunes 14 de septiembre de 2026, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación en torno a la desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX.

Ante la indagatoria que busca definir si existen barreras a la competencia y condiciones exclusivas a favor de monopolios, el Senado anunció una discusión sobre el tema.

Será el lunes 21 de septiembre de 2026, en punto de las 10:00 horas, cuando se lleve a cabo un foro de debate en el que se espera la participación no solo de senadores.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que el foro contará con la participación de deportistas, comentaristas y autoridades de la Liga MX.

Asimismo, el senador señaló que en el conservatorio se van a revisar las consecuencias deportivas, efectos económicas y afectaciones laborales, jurídicas y de gobernanza.

Aseguró que desaparecer el ascenso y descenso impide la movilidad social y es necesario elaborar propuestas para recuperar el sistema competitivo abierto.

Jorge Álvarez Máynez impuso denuncia contra desparición de ascenso y descenso

El 13 de agosto de 2026, Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia formal ante la CNA en busca de impugnar la extensión del ascenso y descenso de la Liga MX al advertir una irregularidad grave.

En su recurso legal, responsabiliza directamente a la FMF y a los dueños de los clubes por operar acuerdos colusorios que bloquean la competencia y distorsionan toda la estructura deportiva.

Máynez presenta nuevo recurso en contra de la Liga MX (Michelle Rojas/SDPnoticias)

De la misma forma, acusó que la decisión impone barreras comerciales a nuevos inversionistas, restringe la movilidad laboral de los futbolistas y afecta los derechos de cada consumidor.

Pese a que no fue el motivo principal de la investigación, la denuncia impulsó el inicio de la investigación que auditará los estatutos vigentes para determinar si proceden sanciones contra directivos.