Francisco Iturbide Cera fue nombrado nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX, cargo que asumió oficialmente en julio de 2026.

Bajo esta nueva estructura, Iturbide supervisará las operaciones cotidianas y reportará directamente a Mikel Arriola, quien ahora se desempeña como Alto Comisionado.

Francisco Iturbide, quien tuvo un pasado como futbolista en el Club América, fue seleccionado por su amplia trayectoria interna de once años dentro de la organización.

¿Quién es Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de Liga MX?

Francisco Iturbide Cera es el presidente ejecutivo de la Liga MX, nombrado oficialmente el 24 de julio de 2026 tras recibir el respaldo unánime de los 18 clubes de la Primera División.

Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de Liga MX (@clarosports / Instagram )

Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa institucional en la que la liga operará con mayor autonomía e independencia jurídica de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Entre sus funciones clave están robustecer los estándares comerciales, coordinar los cuatro comités internos básicos, supervisar calendarios competitivos y potenciar el desarrollo de fuerzas básicas nacionales.

¿Cuántos años tiene Francisco Iturbide?

Francisco Iturbide nació el 26 de junio de 1989 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Iturbide?

No hay información pública sobre si Francisco Iturbide se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Iturbide?

Francisco Iturbide es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Iturbide?

No se conoce públicamente si Francisco Iturbide tiene hijos, debido a que no comparte detalles de su vida familiar ni personal en los medios de comunicación.

Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de Liga MX (@rn_deportes / Instagram )

¿Qué estudió Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de Liga MX?

Francisco Iturbide mantiene un perfil técnico, discreto y enfocado plenamente en la administración deportiva.

No se han hecho públicos los detalles específicos sobre sus estudios.

¿En qué ha trabajado Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de Liga MX?

Francisco Iturbide es reconocido por haber escalado posiciones dentro de la organización de la Liga MX, donde ingresó hace 11 años como becario.

Antes de asumir la presidencia, se desempeñó como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo, cargo desde el cual coordinó calendarios y la operación de diversos torneos.

En el año 2025, fue el representante del organismo mexicano ante la prestigiada Asociación de Ligas del Mundo.

Tuvo una formación deportiva como delantero en las fuerzas básicas del Club América, llegando hasta la categoría Sub-20.

También jugó profesionalmente para los Alebrijes de Oaxaca en la división de plata, aunque no llegó a debutar en la Primera División.

Su misión principal como presidente ejecutivo de Liga MX es ejecutar la reforma de gobierno corporativo de la liga.

Entre sus prioridades destacan el impulso al talento mexicano de fuerzas básicas, la mejora de la infraestructura de los estadios, elevar la calidad del espectáculo y fortalecer el valor comercial del torneo.

Francisco Iturbide sucede en la operación cotidiana a Mikel Arriola, quien pasó a desempeñar el cargo de Comisionado de la FMF.

En la nueva estructura, Iturbide reportará directamente a Arriola y encabezará cuatro comités estratégicos: Deportivo, Comercial, de Ética y Buen Gobierno, y de Inversión y Certificación.