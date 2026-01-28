Mikel Arriola es un abogado y directivo deportivo mexicano que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector privado y público en México. Si quieres conocer más acerca del presidente de la Liga MX, continúa leyendo.

¿Quién es Mikel Arriola?

Mikel Andoni Arriola Peñalosa es un abogado y directivo mexicano que actualmente funge como presidente ejecutivo de la Liga MX y Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), cargos desde los cuales lidera la administración del fútbol profesional en México a nivel de liga y federación.

¿Qué edad tiene Mikel Arriola?

Mikel Arriola nació el 25 de septiembre de 1975 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Mikel Arriola tiene esposa?

Sí, Mikel Arriola está casado con Jimena Galindo; sin embargo, se desconocen más detalles sobre ella.

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx (Ig: @mikelarriolap)

¿Qué signo zodiacal es Mikel Arriola?

Al haber nacido el 25 de septiembre, Mikel Arriola es Libra, signo que se caracteriza por ser refinado, encantador, indeciso y le gusta evitar conflictos.

¿Mikel Arriola tiene hijos?

Sí, Mikel y Jimena tienen un hijo llamado Santiago Galindo.

¿Qué estudió Mikel Arriola?

Mikel Arriola tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte; además, cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science y otra maestría en Derecho por la University of Chicago.

¿En qué ha trabajado Mikel Arriola?

Mikel Arriola se ha desempeñado como abogado para empresas privadas y también en la vida pública, destacando cargos como: