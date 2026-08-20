Luego de que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX confirmaran la eliminación del ascenso y descenso por mérito deportivo, Francisco Iturbe revela las razones por las que no se permitirá que equipos de segunda división suban a primera.

En un encuentro con medios de comunicación, el presidente de la Liga MX, explicó que se han llevado a cabo diagnósticos basados en los nuevos modelos de gobernanza a fin de tener reglas claras, pero sobre todo, crear un proyecto para “crecer como las ligas importantes en el mundo”.

Esos diagnósticos indican que en este momento para la Liga MX, no es viable tener ascenso y descenso, por lo que ya se está trabajando con los nuevos modelos de gobernanza para “emparejar las ligas en un futuro”.

“Hubo un diagnóstico importante con estos modelos nuevos de gobernanza. Se hizo una brecha institucional en estos seis años, bastante alta, que no permite ahorita la viabilidad por muchas razones para poner en el modelo que todo mundo conoce... Hoy no estamos preparados para eso, vamos a trabajar para eso con este nuevo modelo de gobernanza, con la inyección de recursos, poder emparejar un poquito las ligas para el futuro”. Francisco Iturbide

¡NUEVOS CAMBIOS EN EL FÚTBOL MEXICANO! 🇲🇽⚽



Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, habló sobre los cambios que se contemplan y explicó que por ahora no existen condiciones para el ascenso deportivo. Además, adelantó que la Copa MX podría regresar la próxima temporada pic.twitter.com/1nTjPk7CJo — Claro Sports (@ClaroSports) August 20, 2026

Palabras que responden a críticas contra la decisión de desaparecer el ascenso y descenso en la Liga MX, la cual apunta a temas económicos, así como una medida que servirá para proteger la inversión de los dueños de los equipos que actualmente están en primera división.

Habrá cambios en la Liga MX, adelanta Francisco Iturbe

Este 20 de agosto de 2026 se anunciaron cambios en el modelo deportivo de la Liga MX.

Mediante un comunicado se explicó que el objetivo es “elevar la calidad de la competencia, fortalecer a las instituciones y a los clubes de todas las divisiones, además de abrir más oportunidades para los jugadores y ampliar la presencia del futbol profesional en todo el país”.

Entre los cambios se encuentra la eliminación del Play-In para regresar a un formato donde los primeros ocho lugares avanzan directo a Liguilla.

En cuanto al ascenso, se precisó que por el momento no será de manera deportiva, se han establecido criterios que deben cumplirse para estar en primer división.