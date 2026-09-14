Las Comisión Nacional Antimonopolio iniciará una investigación de oficio por la presunta comisión de prácticas monopolicas en el futbol mexicano por el temas de ascenso y descenso.

El anuncio de investigación del ascenso y descenso en la Liga MX fue emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 14 de septiembre cuya carpeta ya tiene el número de experdiente IO-0001-2026.

La autoridad investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio, a cargo de José Manuel Haro Zepeda, dijo que hay presuntas prácticas monopólicas que podrían contravenir la Ley de Competencia Económica publicada en el año 2014.

Timpo de la investigación sobre ascenso y descenso en el futbol mexicano

En el DOF se puntualiza que se trata del inicio de una investigación ante posibles prácticas monopólicas en el ascenso y descenso en el fubol mesicano, la cual debe durar hasta de 120 días hábiles y no deberá ser menor a 30 días hábiles.

El periodo de investigación opor la eliminacipon del ascenso y descenso en la Liga MX podrá ser extendido hasta por dos ocasiones por periodos de hasta 120 día más.

Se anunció que la información obtenida por la Comisión Nacional Antimonopolio durante sus investigaciones “será reservada, confidencial o pública”.

Así será la investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio sobre ascenso y descenso

El expediente por la investigación de presuntas prácticas monopólicas en el ascenso y descenso en el futbol mexicano ahora se encuentra en la Dirección General de Investigaciones de Mercado para tramitar, supervisar y coordinar el procedimiento de investigación.

La investigación no solo contempla documentación sino visitas de verificación, así como citar a declarar a quienes tengan relación con las investigaciones y emitir medidas de apremio.