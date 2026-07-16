A unas horas del arranque de una nueva campaña, la Liga MX confirmó una de las decisiones más trascendentes para el futuro del futbol mexicano: se acaba el ascenso y descenso.

A través de su reglamento oficial para la Temporada 2026-2027, quedó establecido que los clubes de la máxima categoría ya no podrán descender a la Liga de Expansión MX, mientras que los equipos de dicha división tampoco tendrán la posibilidad de ascender.

Clubes de la Liga MX no tendrán presión por descender y ser multados

La medida aparece en el Artículo 35 del reglamento, donde se señala que la decisión deriva de un acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El documento establece que, a partir de la temporada 2026-2027, los clubes integrantes de la Liga MX permanecerán en la máxima categoría sin importar su posición deportiva, mientras que los equipos de la Liga de Expansión MX no podrán obtener el ascenso.

La modificación también trae consigo otro cambio significativo: la desaparición de las multas económicas que se aplicaban a los equipos que terminaban en los últimos lugares de la tabla porcentual.

Liga MX elimina el ascenso y descenso de cara a la temporada 2026-2027. (captura)

Nuevo modelo de competencia para el Apertura 2026

El tema del ascenso y descenso ha sido uno de los más discutidos en el futbol mexicano durante los últimos años.

Con esta modificación reglamentaria, la Liga MX confirma un nuevo modelo de competencia que entrará en vigor oficialmente a partir del Apertura 2026.