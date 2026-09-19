El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, defendió el análisis que se realizará sobre la desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX.

“Algunos van a decir y oigan, ¿por qué no están atendiendo otro asuntos además del futbol? Me adelanto a la pregunta, la cancelación del ascenso y descenso tiene implicaciones en todos los sentidos" Clemente Castañeda

El senador aseveró que la extinción de dicho esquema de competición en el futbol mexicano, tiene diversas implicaciones que incumben a distintos sectores.

Cabe resaltar que el Senado será sede de un conversatorio en el que se analizará la desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX y se revisarán las afectaciones que se han provocado.

Senado prepara discusión sobre el ascenso y descenso de la Liga MX (Michelle Rojas)

Defiende Clemente Castañeda análisis en el Senado sobre ascenso y descenso de la Liga MX

Luego de anunciar un conversatorio en el Senado en el que se revisará la desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX, Clemente Castañeda defendió el análisis que se realizará.

Ante medios de comunicación, el coordinador de la bancada emecista resaltó que el asunto es importante debido a que atraviesa diversos e intereses no solo deportivos.

En específico, el senador destacó que eliminar el sistema que permitía la llegada de equipos pequeños al máximo circuito del futbol mexicano afecta aspectos como los siguientes:

Restringe la movilidad social de comunidades que funcionan por medio del futbol

Golpea el aspecto económico de ciudades que no pueden acceder a la Liga MX

Disminuye la competitividad y crecimiento deportivo de los clubes

De la misma forma, Clemente Castañeda sostuvo incluso que hay entidades federativas que están preocupadas por que “el futbol profesional prácticamente es un monopolio”.

Senado recibirá foro sobre desaparición del ascenso y descenso

Tras el anuncio de la investigación contra la Liga MX y la FMF por la desaparición del ascenso y descenso, el Senado recibirá un foro de discusión en el que se analizará dicho tema.

El foro titulado “Fuera de Lugar”, fue convocado por el mismo Clemente Castañeda, quien detalló que se llevará a cabo el próximo lunes 21 de septiembre en punto de las 10:00 horas.

La mesa de análisis abordará las afectaciones económicas, deportivas y laborales provocadas por la Federación Mexicana de Fútbol con la cancelación del sistema de ascenso y descenso.

Foro de discusión en Senado por desaparición de ascenso y descenso (Especial)

Directivos de la Liga de Expansión, abogados, periodistas e incluso entrenadores, debatirán alternativas jurídicas para reactivar la competencia justa en los torneos nacionales.

Con ello se busca formular medidas que permitan transparentar el deporte profesional en busca de garantizar oportunidades reales a los clubes regionales y a sus aficiones golpeadas.