Andrés Manuel López Beltrán inicia recorridos por Tabasco para “concientizar a la ciudadanía”

Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que inició recorridos por el estado de Tabasco con el objetivo de “concientizar a la ciudadanía”.

La intención de Andrés Manuel López Beltrán sería visitar los 170 secciones electorales del Distrito 6 Federal de Tabasco, toda vez que buscaría un puesto legislativo con Morena en las elecciones 2027.

“Desde hoy y con el objetivo de ayudar a concientizar e informar a la ciudadanía, iniciamos un recorrido por las 170 secciones electorales del Distrito 6 Federal de Tabasco”. Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán inicia visitas a comunidades de Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán compartió a través de sus redes sociales que formalmente inició sus recorridos por Tabasco dentro del Distrito 6 Federal.

Según indicó, estos recorridos iniciaron con visitas en 4 municipios de Tabasco, en donde acudió a las siguientes comunidades:

Guayal, en Tacotalpa.

Manuel Buelta y Rayón, en Teapa.

Tamulté de las Barrancas, en Centro.

Astapa, en Jalapa.

López Beltrán destacó que el objetivo central es informar a los habitantes de manera transparente, agradeciendo la hospitalidad de quienes escucharon su propuesta de representación

Además, al visitar casa por casa, puede conocer de primera mano las necesidades de las familias tabasqueñas, estableciendo así un vínculo con los habitantes de la región.

Al completar la visita a las 170 secciones, se espera que López Beltrán presente un proyecto político sólido rumbo a las elecciones 2027.

Esto para sustentar su posible candidatura por Morena a un cargo de elección popular, contando también con el respaldo de su partido y la propia ciudadanía.

“Agradezco profundamente a todas las personas que nos abrieron las puertas de sus hogares y se tomaron el tiempo de escucharme. Su confianza es el motor de este proyecto”. Andrés Manuel López Beltrán