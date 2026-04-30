Miguel Herrera es uno de los entrenadores más conocidos y polémicos del fútbol mexicano. Apodado “El Piojo”, ha dirigido a clubes importantes y a la Selección Mexicana, además de mantenerse vigente en los banquillos del fútbol nacional. Si quieres conocer más sobre su edad, familia y experiencia, continúa leyendo.

¿Quién es Miguel Herrera?

Miguel Herrera, cuyo nombre completo es Miguel Ernesto Herrera Aguirre, es un exfutbolista y director técnico mexicano.

Como jugador se desempeñó como defensa y militó en equipos como Atlante, América y Toros Neza. Tras retirarse, inició una carrera como entrenador que lo llevó a dirigir a varios clubes de la Liga MX y a la Selección Mexicana, con la que participó en el Mundial de Brasil 2014.

En la actualidad ha estado vinculado como director técnico del Atlante, club histórico del fútbol mexicano.

¿Qué edad tiene Miguel Herrera?

Miguel “El Piojo” Herrera nació el 18 de marzo de 1968 en Hidalgo, por lo que actualmente tiene 58 años.

¿Miguel Herrera tiene esposa?

Sí, desde 1988 Miguel Herrera está casado con Claudia Álvarez.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Herrera?

Al haber nacido el 18 de marzo, Miguel Herrera es Piscis, signo que se caracteriza por ser imaginativo, emocional y creativo.

¿Miguel Herrera tiene hijos?

Sí, Miguel Herrera tiene dos hijas: Mishelle Herrera Álvarez y Tamara Herrera Álvarez.

¿Qué estudió Miguel Herrera?

No hay información disponible sobre la vida académica de Miguel Herrera, por lo que se desconoce si tiene alguna carrera.

¿En qué ha trabajado Miguel Herrera?