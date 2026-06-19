Alejandro Fernández acudió al Estadio Akron para apoyar a la Selección Mexicana en su encuentro contra Corea del Sur durante el Mundial 2026.

El jueves 18 de junio se realizó el segundo partido de México en el Mundial 2026 y Alejandro Fernández compartió un video disfrutando del evento deportivo con una playera con la frase: “Soy México”.

Alejandro Fernández acude al Estadio Akron para apoyar a la Selección Mexicana

El cantante disfrutó del partido de México vs Corea del Sur desde un palco del Estadio Akron, donde tuvo una vista privilegiada del encuentro deportivo.

En otra historia de Instagram, Alejandro Fernández compartió un video de cómo se veía el Estadio Akron previo al partido entre México y Corea del Sur con la canción “Mi México”.

Alejandro Fernández (Instagram/@alexoficial)

El cantante hizo una señal de ‘amor y paz’ y señalando la bandera de México.

Alejandro Fernández fue el encargado de cantar el Himno Nacional, por lo que ha mostrados su afición al fútbol.

Alejandro Fernández (Instagram/@alexoficial)

Alejandro Fernández celebra el primer gol de México vs Corea

México marcó su primer gol en el partido contra Corea del Sur y Alejandro Fernández celebró el momento.

El cantante compartió un video donde se ve a los jugadores de la Selección Mexicana celebrando su primer gol.

A una semana de su interpretación en el Estadio Banorte, Alejandro Fernández sigue compartiendo fotos y videos de su participación en la inauguración del Mundial 2026.

El cantante celebró haberse reencontrado con colegas como Belinda y los integrantes de Maná, así como su convivencia con Salma Hayek y la cantante Kenia Os.