Tiroteo en In-N-Out deja 3 muertos y 7 heridos en Idaho

Un tiroteo registrado la tarde del sábado 1 de agosto en un restaurante In-N-Out Burger, ubicado en el sur de Idaho, dejó un saldo de 3 muertos y 7 heridos en Estados Unidos.

De acuerdo con la portavoz de la ciudad de Twin Falls, la policía acudió al lugar tras el ataque y posteriormente encontró el cuerpo del presunto agresor en un área cercana al restaurante.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento del tiroteo, en los que se observa a decenas de personas correr para ponerse a salvo mientras se escuchan las detonaciones.

WATCH: People run for cover as a gunman opens fire at an In-N-Out restaurant in Twin Falls, Idaho.



Two customers and an employee were killed. At least seven others were injured.



In-N-Out President Lynsi Snyder spoke out about the shooting:



"We lost one of our beautiful… pic.twitter.com/FjzrKe6JYx — Fox News (@FoxNews) August 2, 2026

Autoridades de Idaho aún buscan esclarecer quién era el tirador de In-N-Out Burger

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades de Twin Falls continúan investigando la identidad y el motivo del atacante que abrió fuego en el restaurante In-N-Out Burger.

El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, informó durante una conferencia de prensa que las investigaciones seguían en curso para determinar las causas del ataque.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado. Fue una escena muy caótica” Matthew Hicks, jefe de la Policía de Twin Falls, Idaho

El restaurante se encuentra en una concurrida zona comercial y, al momento del tiroteo, había cientos de personas en el lugar. El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde.

In-N-Out Burger lamenta la muerte de una de sus empleadas

Entre las víctimas mortales del tiroteo en Idaho se encontraba una empleada de In-N-Out Burger.

Tras confirmarse su fallecimiento, la presidenta de la cadena, Lynsi Snyder, publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Snyder explicó que el agresor disparó tanto dentro como fuera del restaurante antes de quitarse la vida, luego de asesinar a la trabajadora y a otros clientes inocentes.

La presidenta de la empresa señaló que In-N-Out Burger acompañará a las familias de las víctimas durante el duelo, y aseguró que la compañía mantendrá sus oraciones con quienes enfrentan esta tragedia.

Asimismo, afirmó que el dolor también alcanza a los empleados y clientes que presenciaron el ataque.

“Mi corazón también está con todos los asociados y clientes que estuvieron allí durante este evento traumático” Lynsi Snyder, presidenta de In-N-Out Burger