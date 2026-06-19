El streamer Speed reaccionó eufórico, al igual que el resto de la afición mexicana, ante el gol de México contra Corea del Sur, el único del partido y el que le dio el triunfo 1-0 al tricolor.

La reacción de Speed se dio desde la fiesta en Houston, en la que junto a otros creadores de contenido -como Celine Dept- y afición mexicana, celebró el gol de Luis Romo en el minuto 49:42.

Speed y su reacción ante el gol de México contra Corea del Sur

En su transmisión en vivo de la Houston Watch Party, en el minuto 49, Speed se sumó a la reacción colectiva al celebrar el gol de México contra Corea del Sur en su segundo partido del Mundial 2026.

Tal como se observa en el video, fue a lado de la creadora belga Celine Dept, que Speed fue sorprendido por Luis Romo y su gol, lo que provocó la euforia entre los mexicanos y el youtuber que se subió al barandal.

En seguida, Speed comenzó a gritar de emoción“Viva México” y “gol”, entre otras frases, mientras celebra junto a los mexicanos en la parte baja del lugar".

Speed dejó la fiesta cerca de 20 minutos después, entre solicitudes de fotos de parte de los asistentes y despidiéndose de algunos trabajadores del lugar, sin terminar de ver el partido México vs Corea del Sur en el sitio.

Mexicanos también celebraron gol de México contra Corea del Sur

Además de los asistentes a la fiesta de Speed en Houston, los mexicanos celebraron a lo grande el gol de México contra Corea del Sur, desde el Ángel de la Independencia o el FIFA Fan Fest del Zócalo.

Entre las grabaciones se observa la lluvia de espuma de parte de los asistentes a Avenida 20 de Noviembre en el Centro Histórico tras la anotación, como lo dio a conocer también el secretario de Gobernación de Ciudad de México.

Mediante un video, César Cravioto compartió lo que definió como un “ensordecedor” gol de parte de México y los brincos de los espectadores en el FIFA Fan Festival del Zócalo.

Al momento, la victoria de México congrega a los aficionados en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo y el liderazgo del Grupo A de parte de la Selección Mexicana.