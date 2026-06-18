Saúl el “Canelo” Álvarez mostró su total confianza con la Selección Mexicana, debido a que hizo una millonaria apuesta para el partido contra Corea del Sur del Mundial 2026.

Por medio de sus redes sociales, el boxeador compartió una historia con la que exhibió que espera que el Tri consiga su segunda victoria para clasificarse a la siguiente fase del torneo.

De cumplirse su predicción para el partido que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara, el Canelo Álvarez podría duplicar el millonario monto que ingresó para su apuesta.

Canelo Álvarez (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Canelo Álvarez confía en triunfo de la Selección Mexicana; apostó millonaria cantidad

Luego de debutar en el Mundial 2026 con una victoria de 2-0 ante Sudáfrica, la Selección Mexicana de futbol enfrentará su segundo partido del certamen ante su similar de Corea del Sur.

Ante ello, las casas de apuestas perfilan al “Tri” como ligero favorito, pues en los momios se ubica entre 48% y 49% de probabilidad de victoria, lo cual coincide con lo que espera el Canelo Álvarez.

Lo anterior debido a que el pugilista reveló que hizo una millonaria apuesta de 100 mil dólares, es decir un millón 744 mil pesos a favor del triunfo de la Selección Mexicana.

La millonaria apuesta del Canelo Álvarez (canelo/Instagram)

En los momios de la plataforma donde hizo la apuesta, también se establece que el equipo local tiene una ventaja en los momios, debido a que ahí también se ubica con un 48% de probabilidad.

Sin agregar mayores detalles sobre la millonaria apuesta que hizo, el Canelo Álvarez incluyó en su historia de Instagram, la frase “hoy se gana”, acompañada de un par de banderas de México.

Canelo Álvarez ganaría más del doble con apuesta millonaria

Cabe destacar que en la publicación que Saúl el “Canelo” Álvarez compartió para mostrar su confianza en la Selección Mexicana, también se establece cuánto podría ganar con la millonaria apuesta que hizo.

Sobre ello, en la imagen que difundió sobre la apuesta que realizó en la plataforma Kalshi, se indica que de cumplirse el triunfo ante Corea del Sur, el boxeador se llevaría 208 mil dólares, lo que equivale a 3 millones 633 mil pesos.

Se debe resaltar que en la mayoría de las casas de apuestas el triunfo de Corea del Sur se paga más alto, pues se estima que tiene menores probabilidades -entre un 24% y 25%- de ganar el encuentro ante el “Tri”.