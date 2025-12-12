Javier Hernández Balcázar, conocido mundialmente como “Chicharito”, es uno de los futbolistas mexicanos más destacados de la historia. Fue pieza clave de la Selección Mexicana, y figura determinante en torneos internacionales.

En la Copa Oro 2011, fue nombrado Bota de Oro y MVP. Su carrera lo llevó a clubes de élite como Manchester United y Real Madrid, dejando una huella significativa en el fútbol internacional.

¿Quién es Javier Hernández “Chicharito”?

Javier Hernández “Chicharito” inició su carrera profesional en las fuerzas básicas de Chivas, club al que ingresó a los 9 años. Su debut en Primera División llegó el 9 de septiembre de 2006 durante el Torneo Apertura, y sus actuaciones lo impulsaron rápidamente al fútbol europeo.

En 2010 fichó por el Manchester United, donde ganó la Premier League en su primera temporada, anotó goles decisivos y fue reconocido por la afición con el premio “Sir Matt Busby Player of the Year”. Posteriormente jugó en el Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy, manteniendo un perfil goleador y destacando por su velocidad, movilidad y capacidad de definición.

Es el máximo goleador histórico de México con 52 goles, campeón de la Copa Oro 2011 y participante en tres Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Tras su salida del LA Galaxy, se mantuvo sin club y vivió un breve regreso a Chivas en 2024-2025.

¿Qué edad tiene Javier Hernández “Chicharito”?

Chicharito tiene 37 años, ya que nació el 1 de junio de 1988 en Guadalajara, Jalisco.

¿Chicharito tiene esposa?

Javier Hernández “Chicharito” estuvo casado con Sarah Kohan. Contrajeron matrimonio en 2019 y se divorciaron en 2021. Su separación fue mediática y conflictiva.

¿Qué signo zodiacal es Javier Hernández “Chicharito”?

Chicharito es Géminis, ya que nació el 1 de junio, dentro del periodo del 21 de mayo al 20 de junio.

¿Chicharito tiene hijos?

Javier Hernández “Chicharito” y su exesposa Sarah Kohan son padres de dos hijos, aunque mantienen su vida privada con bajo perfil mediático.

¿Qué estudió Javier Hernández “Chicharito”?

Antes de dedicarse por completo al fútbol profesional, Chicharito inició una carrera en Administración de Empresas en la UNIVA (Universidad del Valle de Atemajac). Su educación media superior la cursó en la escuela bilingüe Lincoln School, en Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Javier Hernández “Chicharito”?

Javier Hernández ha desarrollado su carrera principalmente como futbolista profesional durante casi 20 años. Sus principales equipos han sido:

Chivas (2006-2010, 2024-2025): Club donde debutó y al que regresó brevemente.

Manchester United (2010-2014): Ganó dos Premier League, anotó 59 goles en 157 partidos y disputó la final de la Champions League 2011.

Real Madrid (2014-2015, préstamo): Recordado por su gol decisivo contra Atlético de Madrid en Champions.

Bayer Leverkusen (2015-2017): Tuvo una de sus mejores etapas goleadoras con 39 goles en 76 partidos.

West Ham United, Sevilla FC y LA Galaxy: Clubes donde continuó sumando goles y experiencia internacional.

Además, es el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, con 52 anotaciones y múltiples participaciones en torneos internacionales.