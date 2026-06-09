México vs Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El pronóstico apunta a victoria del Tri por 3-1.
Ante Sudáfrica, Javier Aguirre, DT de México, podría utilizar la posible alineación con la que el Tri debutará en el Mundial 2026.
México vs Sudáfrica en el Mundial 2026: pronóstico del partido
Victoria del Tri es el pronóstico del partido México vs Sudáfrica, en el primer partido del Mundial 2026.
Pronóstico: México 3-2 Sudáfrica
México vs Sudáfrica en el Mundial 2026: posibles alineaciones del partido
Estas son las posibles alineaciones del partido de inauguración del Mundial 2026: México vs Sudáfrica.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora
- Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Sudáfrica
- Portero: Ronwen Williams
- Defensas: Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Olwethu Makhanya y Aubrey Modiba
- Centrocampistas: Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole y Themba Zwane
- Delanteros: Oswin Appollis, Lyle Foster y Relebohile Mofokeng
México vs Sudáfrica: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri?
México vs Sudáfrica se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el jueves 11 de junio a las 13 horas.
- Partido: México vs Sudáfrica
- Fase: Jornada 1 Fase de Grupos
- Fecha: Jueves 11 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de México
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llega México al partido ante Sudáfrica?
México llega al partido ante Sudáfrica, en su debut en el Mundial 2026, después de cerrar su preparación ante Serbia.
Antes, México ganó 1-0 a Australia con gol de Johan Vásquez, dando el triunfo al equipo que dirige Javier Aguirre.