Johan Vásquez, defensa mexicano del Genoa de la Serie A y seleccionado nacional, ha construido una trayectoria destacada en clubes y torneos internacionales.

Con título en la Liga MX con Rayados, Johan Vásquez conoce lo que es el éxito.

En la Selección Mexicana ha sido pieza clave en la obtención de la Copa Oro 2023 y 2025, así como la Nations League 2024-25.

¿Quién es Johan Vásquez?

Johan Vásquez es un defensa mexicano que juega en el equipo Genoa de la Serie A, y es parte de la Selección Mexicana.

¿Dónde nació Johan Vásquez?

Johan Vásquez nació en Navojoa, Sonora.

¿Qué edad tiene Johan Vásquez?

El futbolista mexicano tiene 28 años de edad.

¿Cuándo nació Johan Vásquez?

Johan Vásquez nació el 22 de octubre de 1998.

¿Cuál es la estatura de Johan Vásquez?

El jugador mide 1.84 metros.

¿Qué signo zodiacal es Johan Vásquez?

Debido a que nació el 22 de octubre, su signo zodiacal es Libra.

¿Quién es la pareja de Johan Vásquez?

Camila Hernández es la pareja del futbolista mexicano, Johan Vásquez.

¿Johan Vásquez tiene hijos?

Johan Vásquez tiene una hija llamada Mía.

¿Qué estudió Johan Vásquez?

Johan Vásquez no cuenta con estudios universitarios, pues desde su adolescencia se formó en las fuerzas básicas del Cimarrones de Sonora hasta debutar en el año 2018 con Rayados.

¿En qué equipos ha jugado Johan Vásquez?

Estos son los equipos en los que ha estado Johan Vásquez:

Cimarrones de Sonora

Rayados

Pumas

Genoa

Cremonese

¿Quién es Johan Vásquez? El defensa mexicano. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Qué posición juega Johan Vásquez?

Johan Vásquez es defensa.

Logros de Johan Vásquez

Estos son los logros de Johan Vásquez como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.