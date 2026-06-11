César Montes hizo historia al convertirse en el primer sonorense en portar el gafete de capitán de México en un Mundial, durante el debut ante Sudáfrica.

Javier Aguirre confió en el defensor para liderar al Tri en una alineación marcada por juventud y experiencia, donde Memo Ochoa quedó en la banca.

Montes, junto a Johan Vásquez, comanda la defensa mexicana en busca de los primeros tres puntos del Grupo A.

Con 69 partidos internacionales, el zaguero consolida su papel como referente del equipo en el Mundial 2026.

(quinto partido)

César Montes es capitán de México en el inicio del Mundial 2026

En una alineación llena de jóvenes, César Montes fue elegido por Javier Aguirre como capitán, por delante de elementos como Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

César Montes, quien juega en el futbol europeo, se ha ganado la confianza desde hace tiempo por los entrenadores que han dirigido a la Selección Mexicana, lo cual no cambió con Javier Aguirre.

César Montes y el liderazgo desde la defensa

Ante la ausencia de Memo Ochoa, el líder natural de México en la cancha, César Montes, quien manda en la defensa del Tri de Aguirre, se ganó a pulso el rol de capitán.

Junto a Johan Vásquez, César Montes forma una buena pareja en la zaga central de México, que busca el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo A.

Los números de César Montes con la Selección Mexicana

César Montes debutó con la Selección Mexicana en el año 2017, y con 29 de edad, suma 69 partidos vistiendo la playera tricolor. Ahora ya es capitán.

Partidos: 69

Goles: 4

Asistencias: 3

Tarjetas amarillas: 3

Tarjetas rojas: 2

¿Quiénes son los 11 titulares de México para enfrentar a Sudáfrica?

Esta es la alineación de México para enfrentar a Sudáfrica, en donde César Montes es el capitán.

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Javier Aguirre buscará con dichos futbolistas conseguir sus primeros tres puntos del Mundial 2026 ante Sudáfrica.