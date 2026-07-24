Casemiro ya es oficialmente nuevo jugador del Inter Miami y, durante su presentación, dejó claro que Lionel Messi fue uno de los principales motivos que influyeron en su decisión de llegar a la Major League Soccer.

El mediocampista brasileño Casemiro, que construyó una exitosa carrera en el Real Madrid y posteriormente defendió los colores del Manchester United, explicó que el proyecto deportivo del club estadounidense y la oportunidad de compartir vestidor con el capitán argentino terminaron por convencerlo de aceptar el reto.

“He dejado muy claro que el único equipo en el que me gustaría jugar en la MLS es el Inter Miami. Claro que el proyecto y la ilusión de jugar con uno de los mejores de todos los tiempos te anima”. Casemiro, futbolista brasileño.

Casemiro buscará seguir sumando éxitos a su carrera ahora con el Inter Miami

Las palabras de Casemiro reflejan el impacto que ha tenido Messi desde su llegada al conjunto de Florida.

Messi no solo ha elevado el nivel competitivo del equipo, sino que también se ha convertido en un imán para futbolistas de talla internacional que buscan formar parte del proyecto encabezado por el Inter Miami.

Casemiro portará el número 5 con el Inter Miami (@InterMiamiCF)

Casemiro va por más títulos junto a Messi

Para el brasileño, esta será una nueva etapa en una carrera llena de éxitos, esto, después de conquistar múltiples títulos en Europa, incluyendo Champions League, ligas nacionales y competiciones internacionales

Casemiro afrontará un desafío diferente en el futbol estadounidense, donde buscará aportar su experiencia, liderazgo y calidad en el mediocampo.