El delantero belga Hugo Cuypers es el nuevo refuerzo estelar de los Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2026.

El atacante proviene del Chicago Fire de la MLS, en una transferencia valorada en aproximadamente 8.5 millones de dólares.

Durante su arribo a México, el jugador manifestó su entusiasmo por la cultura futbolística del país y se comprometió a entregarse plenamente al proyecto dirigido por Matías Almeyda.

¿Quién es Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

Hugo Cuypers es un futbolista profesional belga que se desempeña como delantero centro y recientemente se ha convertido en el refuerzo estelar de los Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2026.

Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica (@hugocuypers / Instagram )

Con una estatura de 1.85 metros, es descrito como un “killer” del área con gran capacidad física, remate de primera intención y un incansable trabajo de presión defensiva.

Hugo Cuypers llega para ser la referencia ofensiva en el esquema de Matías Almeyda, ocupando la plaza de extranjero que liberó el guardameta Santiago Mele.

La reciente contratación del astro polaco Robert Lewandowski por parte del Chicago Fire facilitó su salida, ya que el club estadounidense buscaba liberar masa salarial en esa posición.

El jugador expresó que la cultura futbolística de México y la pasión de su afición fueron motivos clave para aceptar el reto, asegurando que su estilo de juego se adapta bien a la Liga MX.

¿Cuántos años tiene Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

Hugo Cuypers nació el 7 de febrero de 1997 en Lieja, Bélgica, por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica (@hugocuypers / Instagram )

¿Quién es la esposa de Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

Hugo Cuypers mantiene una relación desde hace varios años con Pauline.

La pareja ha preferido mantener su relación alejada de los reflectores mediáticos.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

Hugo Cuypers es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

Hugo Cuypers y Pauline tienen un hijo llamado Nathan.

¿Qué estudió Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

No hay registros sobre los estudios de Hugo Cuypers, reportes señalan que cursó estudios con enfoque en latín en la ciudad de Tongeren, Bélgica.

Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica (@hugocuypers / Instagram )

¿En qué ha trabajado Hugo Cuypers, futbolista de Bélgica?

Hugo Cuypers se formó en las categorías inferiores del Standard de Lieja, club con el que debutó profesionalmente en 2016.

Tuvo una etapa destacada en el Ergotelis de la segunda división griega (donde anotó 22 goles en 28 partidos), lo que le valió ser fichado por el Olympiacos. También jugó a préstamo en el Ajaccio de la segunda división de Francia.

Regresó a su país con el KV Mechelen y posteriormente con el KAA Gent, donde vivió el punto más alto de su carrera europea al consagrarse como el máximo goleador de la Liga de Bélgica en la temporada 2022-2023.

En 2024 se unió al Chicago Fire como fichaje récord. Antes de su traspaso a México en 2026, mantenía un ritmo goleador demoledor con 13 goles en apenas 12 partidos disputados en la temporada actual.

Estos han sido los reconocimientos que ha conseguido Hugo Cuypers a lo largo de su trayectoria:

Campeón de la Copa de Bélgica con el Standard de Lieja (2015-16).

Campeón de la Superliga de Grecia con el Olympiacos (2020-21).

Máximo goleador de la Liga Belga (2022-23).

Mejor Jugador Extranjero de la segunda división de Grecia (2017-18).

Representó a Bélgica en la selección Sub-19