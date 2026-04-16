¿Qué seguirá con Lionel Messi tras decir adiós a las canchas? El retiro se vislumbra en el horizonte y en medio de la incógnita, que seguro tiene más de un fan, el astro argentino ha comenzado a expandir su imperio deportivo al adquirir un equipo de la tercera división de España. Hablamos del UE Cornellà.

Al parecer Lionel Messi sí regresó al futbol de España, pero no como todos esperábamos, enfundado en la camiseta del FC Barcelona, sino como inversionista del UE Cornellà, un equipo de la tercera división.

La visión del argentino va más allá del rectángulo verde, pues la compra del 100 por ciento del UE Cornellà no es su primera adquisición. Tiempo atrás, fundó, junto a Luis Suárez, el Deportivo LSM de Uruguay.

Su imperio ya ha tocado dos puntos clave, Uruguay y España, movimientos que podrían no ser los únicos si tomamos en cuenta su poderío económico.

¿Qué es UE Cornellà, equipo de España que compró Lionel Messi?

La UE Cornellà, equipo de España que compró Lionel Messi, fue fundado en 1951 y es un club tradicional de Catalunya, que destaca por su trabajo en las fuerzas básicas; en sus filas han pasado jugadores como David Raya, Jordi Alba y Gerard Martín.

Actualmente, el UE Cornellà , nueva compra de Lionel Messi, se encuentra en la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, sólo lo separan cinco puntos del líder, el Manresa.

Las buenas noticias para el nuevo equipo de Messi es que si concluye la temporada entre los primeros cinco lugares podrá competir por el ascenso a la Segunda División.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, indicó el comunicado.

🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼



Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. pic.twitter.com/urf1oCXgZe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Aunque está muy activo en las inversiones y la noticia de la compra del UE Cornellà ha impactado con fuerza, Lionel Messi no descuida el aspecto cancha. El argentino se prepara para encarar el duelo ante Colorado en la MLS.

El encuentro Colorado vs Inter Miami, se disputará este sábado 18 de abril en la cancha del Empower Field at Mile High.