Ya pasó el sorteo del Mundial 2026, por lo que la Selección Mexicana ya conoce a sus rivales que enfrentará de local. Uno de los que más llama la atención es contra Sudáfrica, pues es el partido inaugural.

Desde que se supo que Sudáfrica y México iban a abrir el camino del Mundial 2026, los precios de los boletos se fueron por los cielos. Han llegado a costar casi un millón de pesos.

Y es que son muchas cosas, será la inauguración de la Copa del Mundo, en un Estadio Azteca nuevo, y una reedición de los que pasó en Sudáfrica 2010. Cuando empataron hace ya 16 años.

En su segundo encuentro, el Tri viajará a Guadalajara, en donde jugará contra Corea del Sur en el Estadio Akron. Luego en el tercero regresan a la CDMX para enfrentar al equipo de la UEFA.

Hasta un millón de pesos un boleto para el México vs Sudáfrica partido inaugural del Mundial 2026

Como vimos, los precios de los boletos para el México vs Sudáfrica se fueron a los cielos. Se debe decir que ya hay gente ya tiene entradas, porque fueron afortunados en el sorteo que armó la FIFA. También, desde antes se vendió la zona lounge.

De hecho, son los boletos de la zona lounge los que llegaron a alcanzar precios de 800 mil pesos a 920 mil pesos. Esto en la plataforma de reventa de StubHub. El lugar estaba cerca de la banda, hasta abajo.

Un aumento increíble, ya que cuando salieron a la primera venta estaban en 1,820 dólares, 20 mil pesos.

Estadio Azteca. (David Leah)

México vs Corea del Sur: Reventa alcanza un millón de pesos para el segundo partido del Tri en el Mundial 2026

En el Estadio Akron los precios se han elevado mucho más, los boletos del México vs Corea del Sur llegaron de los 350 mil pesos a 1 millón de pesos.

También se debe decir que la FIFA abrirá una plataforma de reventa de boletos. Esta ya existe en Estados Unidos y Canadá, pero todavía no en México. Aunque todavía no se sabe la fecha.