El Mundial 2026 será el sexto en la historia que será inaugurado por México, y después de conocer a su primer rival en el torneo, podemos hacer un pronóstico de cómo le irá al Tricolor en su partido contra Sudáfrica.

México nunca ha ganado en partidos inaugurales de los Mundiales, así que va por su primera victoria.

El jueves 11 de junio de 2026, en el renovado Estadio Azteca, México enfrentará en el partido inaugural a Sudáfrica.

México ha inaugurado 5 Mundiales: ¿Cómo le irá en el primer partido del Mundial 2026 vs Sudáfrica?

Ya con los resultado oficiales del sorteo del Mundial 2026 listos, sabemos cuáles serán los rivales de México en la Fase de Grupos, pero no centraremos por ahora en analizar su primer partido.

México es amplio favorito para ganar a Sudáfrica, con el que empató en el partido inaugural del Mundial 2010.

¿Cómo le ha ido a México en los partidos inaugurales de los Mundiales?

México ha sido citado con cierta frecuencia para jugar los primeros partidos del Mundial, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

Así que para ir entendiendo lo que significa inaugurar un Mundial de futbol, recordemos cómo le ha ido a México en los cinco partidos de este tipo que ha protagonizado.

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición que dio vida al torneo, realizada en 1930 con Uruguay como país sede.

Mundial Uruguay 1930 | México perdió 4-1 ante Francia el 13 de junio de 1930

Brasil le dio una dura bienvenida a México en el Mundial de 1950

El Mundial Brasil 1950, la cuarta edición del torneo, vio a México caer con el local el 24 de junio de 1950, en el primer partido.

Mundial Brasil 1950 | Brasil 4-0 México

Ocho años más tarde, en el Mundial Suecia 1958, México volvió a perder en el primer partido, esta vez a manos del representativo sueco, el 8 de junio de 1958.

Mundial Suecia 1958 | Suecia 3-0 México.

México no pudo ganar como local en 1970

En el Mundial México 1970, el primero en el que el país azteca fue organizador del evento, la fiesta no inició de la mejor manera, ya que en el partido inaugural empató con la Unión Soviética.

Mundial México 1986 | México 0-0 Unión Soviética

La edición más reciente del Mundial que inauguró México fue en Sudáfrica 2010, cita en la que empató en el primer partido contra el local el 11 de junio de 2010.