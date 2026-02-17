Edson Álvarez es un futbolista mexicano que juega como mediocampista en el Fenerbahce. Surgió en el América y es seleccionado nacional.

Sigue leyendo para conocer la trayectoria, edad y vida personal de Edson Álvarez, quien se perfila para jugar con México en el Mundial 2026.

¿Quién es Edson Álvarez?

Edson Omar Álvarez Velázquez nació en Tlalnepantla, Estado de México, el 24 de octubre de 1997.

¿Qué posición juega Edson Álvarez?

Edson Álvarez es mediocampista, pero tiene la capacidad de jugar como defensa central.

Edson Álvarez sería dirigido por un DT histórico del Real Madrid (SDPDeportes)

¿Qué edad tiene Edson Álvarez?

Edson Álvarez tiene 28 años y es futbolista profesional desde el año 2017.

¿Qué signo zodiacal es Edson Álvarez?

Edson Álvarez, nacido el 24 de octubre de 1997, es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuánto mide Edson Álvarez?

Edson Álvarez mide 1.90 metros de altura.

¿Con qué equipo debutó Edson Álvarez?

Edson Álvarez debutó con el América de la Liga MX, equipo en el que fue formado como futbolista profesional.

¿Quién es la esposa de Edson Álvarez?

Sofía Toache es la pareja del futbolista mexicano, Edson Álvarez.

¿Edson Álvarez tiene hijos?

Edson Álvarez, futbolista mexicano, tiene dos hijas.

¿Qué estudió Edson Álvarez?

Edson Álvarez solo tiene estudios básicos.

Edson Álvarez. (Jorge Martinez / Mexsport)

¿En dónde ha jugado Edson Álvarez?

Edson Álvarez ha jugado con la Selección Mexicana como su máximo logro, pero debutó en América antes de emigrar al futbol europeo.

Club América

Ajax

West Ham

Fenerbahce

¿Qué títulos ha ganado Edson Álvarez?

Edson Álvarez fue campeón de Liga MX y Copa MX con el América. En Europa ganó la Copa de Países Bajos con Ajax, mientras que en Selección Mexicana levantó el trofeo en Nations League.