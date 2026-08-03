En medio del debate sobre el uso de celulares en las aulas y las redes sociales en las infancias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió tres recomendaciones clave de especialistas para orientar una posible regulación en el país.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este 3 de agosto de 2026, expertos en tecnología, salud mental y seguridad digital expusieron los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales.

Los especialistas invitados fueron:

Jonathan Haidt, profesor de Psicología Social de la Universidad de Nueva York y una de las principales voces del debate internacional sobre infancias y redes sociales.

Arturo Bejar, ingeniero mexicano y especialista en seguridad digital.

Las 3 recomendaciones que recibió Sheinbaum sobre celulares en las aulas y redes sociales

Jonathan Haidt, investigador del impacto de las redes sociales en la salud mental de adolescentes y autor del libro La generación ansiosa, planteó tres recomendaciones principales:

Limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Permitir el acceso a redes sociales únicamente a partir de los 16 años .

. Evitar el consumo frecuente de videos cortos en plataformas como TikTok, Reels y YouTube Shorts.

Arturo Bejar advierte sobre los riesgos de las redes sociales

Por su parte, Arturo Bejar, quien trabajó en empresas tecnológicas como Meta, alertó que el diseño de las plataformas y sus algoritmos puede generar diversos riesgos para niñas, niños y adolescentes, entre ellos:

Afectaciones a la autoestima y al bienestar emocional.

Acoso en línea.

Contacto con personas desconocidas.

Exposición a contenido relacionado con el suicidio.

Publicaciones que promueven las autolesiones.

Contenido perjudicial para la salud mental.

El especialista también explicó cuáles son algunas de las herramientas que utilizan las plataformas para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios:

Algoritmos de recomendación.

Notificaciones constantes.

Reproducción automática de contenido.

Desplazamiento infinito (infinite scroll).

Sheinbaum busca definir reglas sobre celulares en las escuelas antes del próximo ciclo escolar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal pretende tomar una decisión sobre el uso de celulares en las escuelas antes del inicio del próximo ciclo escolar, mientras continúa el análisis sobre una regulación más amplia para las redes sociales.