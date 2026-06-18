De cara al enfrentamiento contra Corea del Sur por el Mundial 2026, el entrenador Javier Aguirre reveló lo bueno y lo malo de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre destacó la preparación integral de sus 26 convocados, asegurando que el grupo mantiene la confianza necesaria para afrontar el partido contra Corea del Sur con solvencia táctica y responder ante cualquier eventualidad.

Lo bueno y lo malo del Tri previo al México vs Corea del Sur, según Javier Aguirre

En conferencia ante medios de comunicación, Javier Aguirre habló acerca de lo bueno y lo malo que tiene el Tri previo al partido en fase de grupos del Mundial 2026 contra Corea del Sur.

El entrenador manifestó que el plan de juego se centrará en una presión alta y agresiva, buscando forzar errores en la salida del rival, una fórmula que aseguró ha generado buenos resultados en partidos recientes.

Mariachis, cánticos y banderas: así recibió Guadalajara a la Selección Mexicana. (Pawel Kopczynski / REUTERS)

No obstante, Aguirre reconoció que, si bien el equipo se siente cómodo en bloques defensivos replegados, aún persisten dificultades en los saltos de marca y las permutas dentro del mediocampo.

Esto al hablar sobre las formas de juego en bloques medios y bajos, señalando que dichas formas de juego podrían representar problemas para los integrantes del combinado tricolor.

Por ello, para contrarrestar estas debilidades, la intención de Javier Aguirre será situar el bloque alto en campo de Corea del Sur el mayor tiempo posible , aprovechando la salida limpia de balón que ofrecen sus elementos más ligeros y técnicos.

Aguirre habla sobre Corea del Sur previo al partido con México

Al ser cuestionado sobre la forma de juego de Corea del Sur, Javier Aguirre destacó una evolución que prioriza la movilidad y la técnica sobre la fuerza física, marcando una clara distancia respecto a las versiones previas que se observaron meses atrás.

El estratega señaló que la estructura tradicional que caracterizaba a los surcoreanos ha dado paso a una propuesta mucho más agresiva.

Ello obligando a los rivales a replantear sus estrategias defensivas ante un rival que ahora luce mucho más dinámico y creativo en la zona de gestación.

Aguirre apuntó que la diferencia fundamental reside en la transición de un mediocampo poblado por recuperadores robustos, a uno integrado por futbolistas de perfil más ofensivo.

Próximo rival de México: Corea del Sur vence a Chequia en su debut del Mundial 2026. (Paul Childs / REUTERS)

Según las observaciones del técnico, la presencia de jugadores con gran capacidad de desdoble ha permitido que el equipo surcoreano genere peligro constante mediante llegadas sorpresivas desde la segunda línea.

Ahora, la efectividad de Corea del Sur depende de la velocidad con la que sus mediocampistas se suman al frente, una táctica que Aguirre considera el cambio más llamativo respecto a un juego amistoso que se jugó con México en septiembre 2025.