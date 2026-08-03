Cientos de ciudadanos de Chihuahua se manifestaron contra el Acuerdo de Cooperación Hídrica que el gobierno estatal tiene con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, manifestaciones que se extendieron a alrededor de 14 estados del país.

Los manifestantes pidieron a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) que quede sin efecto el también llamado Plan de Cooperación Mashav-Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel.

Dicho acuerdo hídrico tiene vigencia desde el 23 de febrero de 2023 hasta el año 2027.

Chihuahuenses acusan a Maru Campos de beneficiar a Israel con acuerdo de agua

Los manifestantes acusaron a la gobernadora Maru Campos de promover el sionismo y hacer negocios con un gobierno que comete genocidio en Palestina.

Los manifestantes denuncian que no hay trasparecía sobre los beneficios del acuerdo y sospechan que se busca favorecer negocios agrícolas en lugar de la distribución justa del agua.

En el pasado JCAS ha asegurado que no vende el agua a Israel y que el convenio solo trata de intercambio técnico y de tecnología hídrica.

En la protesta en defensa del agua exigieron el cese de los ataques de Israel a Gaza y se pronunciaron por el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México e Israel.

14 estados protestas contra acuerdo hídrico y ataques de Israel a Palestina

Varios grupos se concentraron en el Monumento a Pancho Villa con rumbo al palacio de Gobierno en Chihuahua y en Ciudad Juárez en el puente internacional Paso del Norte.

Otras protestas contra el convenio hídrico entre Chihuahua e Israel se registraron al alrededor de 14 estados del país, incluída la Ciudad de México donde se leyeron pancartas como: “el agua mexicana no se regala ni se promete”.

En las protestas en los estados también se repitió la demanda del cese de relaciones diplomáticas de México con Israel y exigieron el alto al fuego contra Palestina.