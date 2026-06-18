Familias de desaparecidos y colectivos de búsqueda marcharán de manera pacífica el jueves 18 de junio en Jalisco, previo al partido México vs Corea del Sur; habrá otras actividades.

Los colectivos convocaron en punto de las 13:00 horas frente a la Catedral de Guadalajara, aunque también hay otros puntos de partida hacia dicho punto, sin planes de acercarse al Estadio Akron.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco destacó que no se intenta detener el Mundial 2026 ni tienen nada en contra del futbol, sin embargo rechazan que “no sea el momento” para visibilizar su lucha.

Al día de hoy miércoles 17 de junio, un día previo al segundo partido de la Selección Mexicana, se registran 135 mil 073 desaparecidos en México.

Familias de desaparecidos marcharán previo al México vs Corea del Sur en Guadalajara, Jalisco

Colectivos buscadores de Jalisco convocan el jueves 18 de junio a la jornada de memoria, dignidad y exigencia colectiva para visibilizar la crisis de desaparecidos en el país, esto previo al México vs Corea del Sur.

Las movilizaciones iniciarán desde las 13:00 horas en el exconvento del Carmen para marchar a la Catedral de Guadalajara, como convocan al menos 10 colectivos de familiares desaparecidos.

Frente a la misma, se llevará a cabo una “cascarita” en memoria de los desaparecidos, ya que tal como mencionan muchos familiares, muchos deberían estar disfrutando del Mundial 2026.

Los colectivos también darán una conferencia de prensa frente a la Catedral de Guadalajara, alrededor de las 14:30 horas, en protesta por su derecho a buscar a sus familiares.

Por su parte en punto de las 16:00 horas, frente a la Catedral de Guadalajara, se mantendrá la manifestación pacífica, por lo que piden llevar veladoras y la ficha de búsqueda de su familiar.

Familias de desaparecidos marcharán en Jalisco previo al México vs Corea del Sur (Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco)

Familias de desaparecidos rechazan que intenten sabotear el Mundial 2026

La jornada de movilizaciones previo al partido México vs Corea del Sur también es en contra de la criminalización de los familiares de desaparecidos, ya que rechazan que busquen sabotear el evento.

En entrevista para Sheila Amador, Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, rechazó que se esté atentando contra el futbol o el Mundial 2026 con las movilizaciones por los desaparecidos.

Esto derivado de las agresiones que se han visto en contra de los colectivos por lo que definió su cero empatía, sin embargo, también agradeció las muestras de apoyo recibidas por nacionales y extranjeros en este evento.

El padre buscador añadió que a raíz del Mundial 2026 también se ha visto la unidad de los colectivos, ya que afirma, todos trabajan por el mismo motivo, encontrar a sus desaparecidos.