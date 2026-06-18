Gianni Infantino, presidente de la FIFA, encomendó una importante misión a Jorge Campos durante el partido México vs Corea del Sur, que se jugará hoy jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

La misión de Jorge Campos será actuar como el representante oficial de Gianni Infantino, quien no podrá asistir al México vs Corea del Sur; el exportero mexicano incluso ocupará el palco presidencial.

Jorge Campos ocupará lugar de Gianni Infantino en el partido México vs Corea del Sur

Jorge Campos volverá a protagonizar una Copa Mundial, pero esta vez fuera de la cancha, pues el exjugador de la Selección Mexicana recibió la misión de sustituir a Infantino durante el segundo partido de México.

La misión de Jorge Campos en el México vs Corea del Sur por encargo de Gianni Infantino (Captura de pantalla)

En un video publicado en redes, Gianni Infantino confirmó que no podrá asistir al partido en Guadalajara y anunció que será Jorge Campos quien lo representará en el palco presidencial durante el duelo mundialista.

Gianni Infantino destacó la trayectoria del exguardameta mexicano, que jugó tres copas mundialistas, y lo calificó como una de las grandes leyendas del futbol internacional.

“Mañana oficialmente mi representante en el partido de México, el grande, inmenso Jorge Campos. Leyenda increíble”. Gianni Infantino

Por su parte, Jorge Campos tomó con humor la misión y aseguró que estará en la silla del presidente de la FIFA durante el partido, aunque reconoció que no es sencillo asumir una responsabilidad de ese nivel.

El partido entre México y Corea del Sur es uno de los más importantes del Grupo A, ya que una victoria podría asegurarles el boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026; ambos tienen tres puntos.