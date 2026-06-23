Guadalajara se prepara para una noche histórica con Alejandro Fernández y Julión Álvarez, quienes alistan un dueto épico en la glorieta de La Minerva este jueves 25 de junio, como parte de la programación cultural de Vibra Jalisco durante el Mundial 2026.

Alejandro Fernández adelantó en redes sociales que “andan armando algo bueno”, lo que desató la expectativa de miles de fans y aficionados del Mundial 2026.

El concierto gratuito promete rancheras, corridos y un ambiente jalisciense que podría romper récords de asistencia y convertirse en símbolo cultural del torneo.

Alejandro Fernández y Julión Álvarez alistan dueto épico en Guadalajara durante el Mundial 2026

Este jueves 25 de junio, a partir de las 8 o 9 de la noche, la icónica glorieta de La Minerva de Guadalajara, se convertirá en el punto de reunión masivo para miles de personas gracias al concierto de Alejandro Fernández gratuito, y el cual forma parte de la programación cultural de Vibra Jalisco, que busca celebrar el rol de Guadalajara como sede del Mundial de Fútbol 2026.

La presencia de Julión Álvarez, el “Rey de la Taquilla”, elevaría el evento donde estará Alejandro Fernández a otro nivel, pues cabe recordar que ambos artistas representan lo mejor de la tradición mexicana.

Aunque no se ha revelado si es que preparan alguna canción juntos, algunos ya especulan que podrían interpretar éxitos a dueto como: “El Rey”, “Adiós Amor” u otros temas que tanto Julión Álvarez como Alejandro Fernández han triunfado en la escena musical mexicana.

La expectativa es enorme, pues en redes sociales ya hay fans planeando llegar con horas de anticipación para apreciar este dueto entre Alejandro Fernández y Julión Álvarez, el cual no solo sería un regalo musical, sino un símbolo de unidad cultural durante el Mundial 2026.

Alejandro Fernández, quien recientemente interpretó el Himno Nacional durante la inauguración del Mundial 2026, sigue consolidándose como uno de los embajadores artísticos de Jalisco junto con Julión Álvarez a su lado, La Minerva podría registrar una de las concentraciones más grandes y emotivas de los últimos años.