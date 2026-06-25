México redondeó una primera fase de grupos del Mundial 2026 perfecta con tres victorias, al derrotar 3-0 a Chequia este miércoles 14 de junio en el Estadio Banorte.

México vs Chequia se enfrentaron en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y el Tri terminó primero del Grupo A con nueve puntos.

Javier Aguirre externó su deseo de que México ganara por primera vez sus primeros tres partidos en la fase de grupos de un Mundial, y se le cumplió.

Marcador: México 3-0 Chequia

México vs Chequia: así fue el partido del Mundial 2026

El partido México vs Chequia empezó con dominio alterno y la selección europea buscando el gol que le diera esperanza de seguir en el Mundial 2026.

Sin embargo, México poco a poco se apoderó de las acciones hasta lograr abrir el marcador para ganar el partido.

Goles y situaciones del partido México vs Chequia en el Mundial 2026:

Minuto 37: Israel Reyes remata de “chilena” que se queda cerca de ser gol para México

Minuto 55: Mateo Chávez marca el 1-0 a favor de México ante Chequia

Minuto 61: Julián Quiñones hizo el 2-0 para México

Minuto 78: Memo Ochoa entra a la cancha en su sexto Mundial

Minuto 93: Álvaro Fidalgo hizo el 3-0

Julián Quiñones anotó el 2-0 de México sobre Chequia (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

México volverá a jugar en el Mundial 2026 el martes 30 de junio en el Estadio Banorte, en partido de los dieciseisavos de final del torneo.

Tras ganar el liderato del Grupo A del Mundial 2026, México espera rival para jugarse el pase a los octavos de final del torneo, siendo Escocia el más probable.