México redondeó una primera fase de grupos del Mundial 2026 perfecta con tres victorias, al derrotar 3-0 a Chequia este miércoles 14 de junio en el Estadio Banorte.
México vs Chequia se enfrentaron en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y el Tri terminó primero del Grupo A con nueve puntos.
Javier Aguirre externó su deseo de que México ganara por primera vez sus primeros tres partidos en la fase de grupos de un Mundial, y se le cumplió.
Marcador: México 3-0 Chequia
México vs Chequia: así fue el partido del Mundial 2026
El partido México vs Chequia empezó con dominio alterno y la selección europea buscando el gol que le diera esperanza de seguir en el Mundial 2026.
Sin embargo, México poco a poco se apoderó de las acciones hasta lograr abrir el marcador para ganar el partido.
Goles y situaciones del partido México vs Chequia en el Mundial 2026:
- Minuto 37: Israel Reyes remata de “chilena” que se queda cerca de ser gol para México
- Minuto 55: Mateo Chávez marca el 1-0 a favor de México ante Chequia
- Minuto 61: Julián Quiñones hizo el 2-0 para México
- Minuto 78: Memo Ochoa entra a la cancha en su sexto Mundial
- Minuto 93: Álvaro Fidalgo hizo el 3-0
¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?
México volverá a jugar en el Mundial 2026 el martes 30 de junio en el Estadio Banorte, en partido de los dieciseisavos de final del torneo.
Tras ganar el liderato del Grupo A del Mundial 2026, México espera rival para jugarse el pase a los octavos de final del torneo, siendo Escocia el más probable.
- Partido: México vs rival por definir
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Horario: 19 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX