Kylian Mbappé anotó dos goles a Senegal y llegó a 14 goles en Mundiales para superar los 12 hechos por Pelé y empatar en el cuarto puesto de la tabla histórica del torneo.
Mbappé abrió el martes la cuenta a los 66 minutos en el debut de Francia en el Mundial contra Senegal, más tarde, al 96 hizo el 2-0 para llegar a 14 goles en su historia en el torneo.
Así va la lista de goleadores en Mundiales:
- Miroslav Klose | Alemanis | 16 goles | 2002, 2006, 2010, 2014
- Ronaldo | Brasil 15 goles | 1994, 1998, 2002, 2006
- Gerd Müller | Alemania | 14 goles | 1970, 1974
- Kylian Mbappé | Francia | 14 goles | 2018, 2022, 2026
- Just Fontaine | Francia | 13 goles | 1958
- Lionel Messi | Argentina | 13 goles | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
- Pelé | Brasil | 12 goles | 1958, 1962, 1966, 1970
Mbappé acecha el récord histórico de goleo en Mundiales
Kylian Mbappé también dejó atrás a Lionel Messi, quien suma 13 goles con Argentina, uno menos que el delantero francés.
En su tercer Mundial y con 27 años de edad, Mbappé está a un gol del brasileño Ronaldo. El máximo goleador de todos los tiempos es el alemán Miroslav Klose, autor de 16 tantos.
Mbappé ya es el máximo goleador de Francia
Kylian Mbapé no se cansa de alcanzar récords de goleo, y con los hechos a Senegal llegó a 58 con Francia para superar a Olivier Giroud como el máximo anotador de ese país a nivel selección nacional.
Mbappé ayudó a Francia a conquistar su segunda copa en 2018, después perdió la final en Catar 2022, firmando tres goles en la final.
Con el Real Madrid en la más reciente campaña, Mbappé fue el máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos y de la liga española con 25.