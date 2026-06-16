Kylian Mbappé anotó dos goles a Senegal y llegó a 14 goles en Mundiales para superar los 12 hechos por Pelé y empatar en el cuarto puesto de la tabla histórica del torneo.

Mbappé abrió el martes la cuenta a los 66 minutos en el debut de Francia en el Mundial contra Senegal, más tarde, al 96 hizo el 2-0 para llegar a 14 goles en su historia en el torneo.

Así va la lista de goleadores en Mundiales:

Miroslav Klose | Alemanis | 16 goles | 2002, 2006, 2010, 2014 Ronaldo | Brasil 15 goles | 1994, 1998, 2002, 2006 Gerd Müller | Alemania | 14 goles | 1970, 1974 Kylian Mbappé | Francia | 14 goles | 2018, 2022, 2026 Just Fontaine | Francia | 13 goles | 1958 Lionel Messi | Argentina | 13 goles | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Pelé | Brasil | 12 goles | 1958, 1962, 1966, 1970

Mbappé anotó dos goles en la victoria de Francia ante Senegal, en la Jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026. (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Mbappé acecha el récord histórico de goleo en Mundiales

Kylian Mbappé también dejó atrás a Lionel Messi, quien suma 13 goles con Argentina, uno menos que el delantero francés.

En su tercer Mundial y con 27 años de edad, Mbappé está a un gol del brasileño Ronaldo. El máximo goleador de todos los tiempos es el alemán Miroslav Klose, autor de 16 tantos.

Mbappé ya es el máximo goleador de Francia

Kylian Mbapé no se cansa de alcanzar récords de goleo, y con los hechos a Senegal llegó a 58 con Francia para superar a Olivier Giroud como el máximo anotador de ese país a nivel selección nacional.

Mbappé ayudó a Francia a conquistar su segunda copa en 2018, después perdió la final en Catar 2022, firmando tres goles en la final.

Con el Real Madrid en la más reciente campaña, Mbappé fue el máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos y de la liga española con 25.