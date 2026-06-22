Miroslav Klose, nacido en Opole, Polonia, el 9 de junio de 1978, es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del futbol y actual director técnico alemán.

Con 71 goles en 137 partidos, es el máximo artillero de la selección alemana y campeón del Mundial 2014.

Durante más de una década ostentó el récord de máximo goleador en Copas del Mundo con 16 tantos, superado por Lionel Messi en 2026.

Su carrera se distinguió por títulos, honestidad y celebraciones acrobáticas.

Miroslav Klose (MEXSPORT/FOTOARENA/Marcelo Macha / MEXSPORT)

¿Quién es Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Miroslav Josef Klose es un exfutbolista que se desarrolló como delantero centro y actual director técnico alemán, nacido en Polonia el 9 de junio de 1978.

Nació en Opole en una familia de deportistas (padre futbolista y madre jugadora de balonmano) y emigró a Alemania a los 8 años.

Es ampliamente reconocido por ser uno de los mejores delanteros de la historia del futbol, destacando principalmente por su impresionante registro goleador tanto a nivel de clubes como con la selección de Alemania.

Miroslav Klose ostentó durante más de una década el récord como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 goles, superando al brasileño Ronaldo en 2014.

Esta marca fue superada por Lionel Messi el 22 de junio de 2026 durante la participación de Argentina en el Mundial 2026.

Miroslav Klose es célebre por su honestidad y deportividad, en dos ocasiones pidió a los árbitros anular decisiones que lo favorecían injustamente: un penalti que no fue en Alemania y un gol anotado con la mano en Italia.

Era conocido por su dominio del juego aéreo, inteligencia táctica y sus celebraciones acrobáticas.

¿Cuántos años tiene Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Miroslav Klose tiene 48 años de edad.

Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia (Tomada de video)

¿Quién es la esposa de Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Miroslav Klose se encuentra casado con Sylwia Regulska.

¿Qué signo zodiacal es Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Miroslav Klose es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Miroslav Klose tiene dos hijos: los gemelos Noah y Luan, ambos han seguido los pasos de su padre en el futbol.

¿Qué estudió Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Miroslav Klose completó una formación profesional de dos años como carpintero antes de dedicarse de lleno al futbol.

Además de sus estudios prácticos, realizó estudios musicales, llegando a tocar el piano durante seis años.

Miroslav Klose también se ha preparado para su faceta como entrenador.

Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Miroslav Klose, exfutbolista de Polonia?

Antes de ser profesional, trabajó como aprendiz de carpintero y ebanista hasta los 21 años, ya que sus padres le exigieron terminar una formación profesional antes de dedicarse al futbol.

Miroslav Klose desarrolló la mayor parte de su carrera en la Bundesliga y finalizó su etapa como jugador en Italia:

Kaiserslautern (1999-2004): Club donde debutó en la primera división alemana.

Werder Bremen (2004-2007): Donde fue máximo goleador y mejor jugador de la temporada en 2006.

Bayern de Múnich (2007-2011): Equipo con el que ganó dos títulos de la Bundesliga y dos Copas de Alemania.

Lazio (2011-2016): Club donde se retiró y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del equipo con 63 goles

Tras retirarse del futbol, Miroslav Klose inició su formación técnica:

Fue asistente de Joachim Löw en la selección alemana y de Hansi Flick en el Bayern de Múnich.

Tuvo su primera experiencia como entrenador principal en el SCR Altach de Austria (2022-2023).

Desde junio de 2024, se desempeña como entrenador del 1. F. C. Núremberg en la segunda división de Alemania.

Miroslav Klose es el único jugador en la historia que ha disputado cuatro semifinales consecutivas de un Mundial (2002, 2006, 2010 y 2014).

Se consagró campeón en el Mundial de Brasil 2014, tras haber obtenido previamente un subcampeonato (2002) y dos terceros puestos (2006 y 2010).

Miroslav Klose es el máximo artillero histórico de la selección alemana con 71 goles en 137 partidos, superando la legendaria marca de Gerd Müller.