Guillermo “Memo” Ochoa vive su sexto Mundial con la Selección Mexicana en 2026, un momento que lo ha conmovido profundamente.

“Seguiré viéndote como mi padre, y también como mi leyenda” Hija de Memo Ochoa

Aunque no jugó en el debut ante Sudáfrica, rompió en llanto al recibir una emotiva carta de su hija durante una entrevista con la FIFA, donde ella reflexionó sobre su trayectoria y le recordó que el retiro está cerca.

Memo Ochoa acepta que tras el Mundial 2026 dirá adiós al futbol profesional, esperando despedirse con minutos en la cancha frente a Corea del Sur.

Memo Ochoa y el inminente retiro del futbol profesional

Cuando Memo Ochoa fue convocado por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026, sabía que la cuenta regresiva para el retiro del futbol profesional empezaba y a días de que llegue el adiós lo acepta sin peros.

Y es que, Ochoa sabe que después del Mundial 2026 no tendría razones importantes para seguir en el futbol.

“Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al futbol. No le veo más sentido al seguir jugando” Memo Ochoa, portero de la Selección Mexicana

Memo Ochoa está cerca del retiro profesional. (captura de pantalla)

Memo Ochoa está listo para decirle adiós al futbol

A Memo Ochoa nada lo haría más feliz que retirarse del futbol profesional jugando algunos minutos en el Mundial 2026, pero si no ocurre así se irá tranquilo del balompié de paga.

Ante Sudáfrica no tuvo minutos, este jueves 18 de junio podría aparecer frente a Corea en la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026.

“He disfrutado cada momento. Lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso” Memo Ochoa, portero de la Selección Mexicana

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