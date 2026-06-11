Raúl Rangel fue el elegido por Javier Aguirre para la portería de la Selección Mexicana para enfrentar a Sudáfrica.

Por ello, el suplente del encuentro contra Sudáfrica fue Guillermo Ochoa, quien deberá esperar hasta el segundo juego contra Corea del Sur del Mundial 2026 para saber si es considerado como titular.

¿Quiénes son los 11 titulares de México para enfrentar a Sudáfrica?

Esta es la alineación de México para enfrentar a Sudáfrica, en donde Raúl Rangel es el titular en la portería.

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Javier Aguirre buscará con dichos futbolistas conseguir sus primeros tres puntos del Mundial 2026 ante Sudáfrica.

¿Quiénes serán los próximos rivales de México en el Mundial 2026?

Los próximos rivales de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026 son Corea del Sur y Chequia.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, se encuentra disputando el Grupo A de la competencia y buscará sumar los tres puntos en cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026.