Guillermo Ochoa encendió las alarmas en la Selección Mexicana luego de que casi se lesionara durante el entrenamiento previo al partido México vs Chequia.

Guillermo Ochoa no ha visto acción en los dos primeros partidos del Mundial 2026 y se especula que podría ser titular ante Chequia, sin embargo, el susto en el entrenamiento podría peligrar su participación en la justa mundialista.

¿Qué le pasó a Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia?

En el espacio que se abrió a los medios de comunicación para presenciar el entrenamiento de la Selección Mexicana, se observó a Guillermo Ochoa con un movimiento peligroso que encendió las alarmas.

En las imágenes se ve como Guillermo Ochoa se le atora el pie izquierdo en el césped y de inmediato se lleva la mano a la parte posterior de dicha pierna.

Asimismo, se ve que se queda sentado por varios minutos, lo que provoca que se detenga su ejercicio y Javier Aguirre junto con Raúl Rangel se acercan para ayudarlo a ponerse de pie.

Guillermo Ochoa casi se lesiona en el entrenamiento del Tricolor. (captura)

¿Guillermo Ochoa será el titular ante Chequia?

Guillermo Ochoa apunta a ser el titular para el partido México vs Chequia debido a que la Selección Mexicana ya tiene asegurado el liderato del Grupo A y la clasificación a los dieciseisavos de final.

Será hasta mañana 24 de junio cuando el entrenador Javier Aguirre revele si Guillermo Ochoa debutará en el Mundial 2026.