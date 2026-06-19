Guillermo Ochoa podría jugar su primer partido del Mundial 2026 ante Chequia, luego de que la Selección Mexicana aseguró su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final.

Guillermo Ochoa no pierde la esperanza de jugar uno de los partidos de México en el Mundial 2026 y pese a que Raúl Rangel es el titular, existiría un posible acuerdo entre Javier Aguirre el portero del AEL Limassol.

¿Por qué Guillermo Ochoa podría ser titular ante Chequia?

De acuerdo con el periodista de ESPN, Adalberto Franco, Guillermo Ochoa tendría un acuerdo con Javier Aguirre en el que si México conseguía el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el segundo partido, el exportero del América jugaría contra Chequia.

“Hubo un acuerdo desde hace tiempo entre Javier Aguirre y Francisco Guillermo Ochoa, en el que si México conseguía avanzar y conseguía el boleto primero de grupo después del segundo partido, la posibilidad para que jugara en el tercero es sumamente amplia”. Adalberto Franco, periodista de ESPN.

Pese a ello, todo dependerá del técnico Javier Aguirre, quien podría mover sus piezas en el último duelo de la fase de grupos debido a que México ya está calificado a la siguiente fase del Mundial 2026.

Guillermo Ochoa apunta a ser titular ante Chequia tras posible acuerdo con Javier Aguirre. (Paul Childs / REUTERS)

Guillermo Ochoa va por su sexto Mundial

Guillermo Ochoa ha defendido la portería de la Selección Mexicana en cinco mundiales distintos, por lo que espera jugar en el Mundial 2026 para completar su participación en Copas del Mundo por sexta ocasión.

Estos son los mundiales que ha disputado Guillermo Ochoa: