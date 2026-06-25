Belinda dedica mensaje a Memo Ochoa tras hacer historia en el Mundial 2026, ya que ha participado en 6 Mundiales desde 2006.

El miércoles 25 de junio fue una noche especial para Memo Ochoa, quien cierra un ciclo como portero de la Selección Nacional tras participar en el partido de México vs Chequia.

La cantante se mostró emocionada por el tercer partido de México y halagó la participación de Memo Ochoa.

Belinda comparte mensaje para Memo Ochoa tras hacer historia en el Mundial 2026

Memo Ochoa obtuvo el parche Legacy por su participación en más de cinco Copas del Mundo y Belinda le dedicó un mensaje en Instagram.

La cantante compartió una entrevista a Memo Ochoa con el mensaje: “Viva México. Te queremos Memo Ochoa. Qué emoción, vamos por ella”.

Belinda expresó que México quería a Memo Ochoa y le emocionaba el tercer triunfo de México.

Belinda le dedica mensaje a Memo Ochoa (Instagram/@)

El mensaje de Belinda estaba acompañado con la canción que interpretó para el Mundial 2026, ‘Por ella’.

Posteriormente, Belinda compartió el posicionamiento de México, quien encabeza el grupo A del Mundial 2026.

Memo Ochoa cierra su carrera como futbolista tras 22 años de trayectoria y se despidió de las cachas participando en un último partido de la Selección Nacional.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Memo Ochoa obtiene el parche Legacy otorgado por la FIFA

Belinda y otros famosos celebraron el triunfo de México, así como la emotiva despedida de Memo Ochoa.

El portero mexicano ha sido convocado a 6 mundiales desde 2006, por lo que la FIFA decidió otorgarle el parche Legacy el cual se otorga a jugadores que han participado en más de 4 Mundiales.

Los fans de Memo Ochoa dudaban que le dieran el parche Legacy a Memo Ochoa, ya que de los 6 mundiales a los que fue convocado, no participó en el de Alemania y Sudáfrica.

El parche Legacy se le ha otorgado a futbolistas como Lionel Messi y Christiano Ronaldo, por lo que Memo Ochoa hizo historia en el fútbol internacional.