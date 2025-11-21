El beisbol femenil tendrá muy pronto a una nueva liga profesional que se jugará en Estados Unidos, competencia en la que jugarán nueve peloteras mexicanas; te decimos quiénes fueron las elegidas.

Después de realizarse el Draft para formar las cuatro novenas que integrarán la nueva Liga Profesional Femenil de Beisbol de Estados Unidos, nueve mexicanas quedaron integradas a la competencia.

Más de 600 jugadoras de más de diez países participaron en las pruebas de verano de la Liga, y las 100 mejores avanzaron al draft.

El jueves 20 de noviembre, nueve mexicanas fueron elegidas en el Draft rumbo a la primera temporada de la nueva Liga Profesional Femenil de Beisbol, que se jugará en Springfield, Illinois.

La lanzadoras Rocio Barajas, Rosi del Castillo y Flor Valeiro, encabezan al grupo de mexicanas que jugarán en nueva Liga Profesional Femenil de Beisbol.

Samaria Benítez, Edith De Leija, María José Valenzuela, Luisa Hernández, Diana Ibarra, Esthela Segovia y Flor Valerio, completan el grupo de mexicanas que serán parte del nuevo circuito de beisbol femenil.

A continuación de compartimos la lista de las mexicanas que jugarán en la nueva Liga Profesional Femenil de Beisbol, y en qué equipos estarán integradas.

Rocío Barajas (Pitcher) | Nueva York

Samaria Benítez (Short stop) | Los Ángeles

Edith De Leija (Tercera base) | Nueva York

Rosi Del Castillo (Pitcher) | San Francisco

María José Valenzuela (Segunda base) | Boston

Luisa Hernández (Tercera base) | Los Ángeles

Diana Ibarra (Tercera base) | Nueva York

Esthela Segovia (Catcher) | San Francisco

Flor Valerio (Pitcher) | San Francisco

Centrally located between our four cities, Robin Roberts stadium in Springfield, Illinois, will host the first season of the Women’s Pro Baseball League. pic.twitter.com/q5rCna7Sxa — Women's Pro Baseball League (@wpbl_official) November 18, 2025

¿Cuándo y cómo se jugará la nueva Liga Profesional Femenil de Beisbol?

Las ciudades de Nueva York, Boston, Los Ángeles y San Francisco serán las sedes de las cuatro primeras novenas de la nueva Liga Profesional Femenil de Beisbol (WPBL), en la que participarán nueve peloteras mexicanas.

En el año 2026 arrancará la nueva liga que contará con una temporada regular, playoffs y un Juego de Estrellas que se celebrarán en una sede neutral.

Las históricas pruebas de verano de la WPBL se llevaron a cabo en agosto de 2025 en el Nationals Park de Washington, D.C., donde las mejores jugadoras obtuvieron la elegibilidad para el Draft de la WPBL, entre ellas nueve mexicanas.