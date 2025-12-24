La Liga MX Femenil vivió en 2025 un año de consolidación marcado por episodios que fueron más allá del marcador e hicieron historia.

Dentro de la cancha, el protagonismo en la Liga MX Femenil se repartió entre campeonatos inesperados, récords individuales y partidos que cambiaron narrativas.

Varias futbolistas se convirtieron en referentes por su regularidad y liderazgo, mientras que algunos clubes lograron reinventarse con proyectos que apostaron por procesos largos y no solo resultados inmediatos.

Pachuca hace historia en el Clausura 2025

Pachuca Femenil conquistó su primer título en la Liga MX Femenil tras vencer al América con un global de 3-2, rompiendo la hegemonía de los clubes más ganadores.

Pachuca Femenil campeonas (David Leah / MEXSPORT)

Charlyn Corral rompe su propio récord

Charlyn Corral firmó 22 goles en el Apertura 2025, superando su marca anterior y afianzándose como un referente del futbol mexicano con cinco títulos de goleo individual

Charlyn Corral (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Tigres reafirma su dominio en el Apertura 2025

Tigres Femenil levantó su séptimo campeonato tras una final cerrada ante América, confirmándose como el club más ganador del futbol femenil mexicano.

Tigres, campeonas del Apertura 2025 (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Jennifer Hermoso levanta su primer título en México

La futbolista española Jennifer Hermoso se coronó campeona con Tigres en el Apertura 2025, sumando un nuevo logro internacional a su carrera

Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA

Lizbeth Ovalle fue reconocida por el mejor gol del 2025 gracias a su anotación ante Chivas, colocando a la Liga MX Femenil en el radar del futbol mundial.

Lizbeth Ovalle, take a bow.



A goal worthy of the Marta award. 😮‍💨 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Cruz Azul vive el mejor torneo de su historia

Cruz Azul Femenil alcanzó por primera vez las semifinales en el Apertura 2025 tras una contundente victoria ante Pachuca.

Clásico Nacional rompe récords de audiencia

El América vs Chivas de la Jornada 11 reunió a 1.26 millones de espectadores, convirtiéndose en el partido de fase regular más visto en la historia de la Liga MX Femenil.

Chivas vs América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Campeón de Campeonas cruza fronteras

Por primera vez, el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil se disputó en Estados Unidos, marcando un paso importante en la expansión internacional de la liga.

La final con mayor difusión mediática

La vuelta del Apertura 2025 se transmitió en múltiples plataformas, estableciendo un nuevo estándar de cobertura y confirmando el boom mediático de la Liga MX Femenil.

Récord histórico de audiencia en fase regular

El Apertura 2025 superó los 20 millones de espectadores durante la fase regular, convirtiéndose en el torneo más visto en la historia de la Liga MX Femenil.