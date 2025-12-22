La Liga MX Femenil está por iniciar su torneo número 18 con la Jornada 1 del Clausura 2026. Conoce las fechas clave en el calendario.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Chivas vs San Luis será el primer partido del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el domingo 4 de enero, día en que se jugarán 4 partidos.

Las actuales campeonas de la competencia, Tigres de la UANL. debutarán en suelo hidrocálido, enfrentándose a las Centellas del Necaxa, también el domingo 4 de enero.

Así se jugará la Jornada 1 de la Liga MF Femenil en su Clausura 2026:

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs San Luis

Pumas vs Querétaro

Necaxa vs Tigres

Rayadas vs Puebla

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul

Toluca vs Tijuana

Santos vs América

Martes 6 de enero de 2026

Atlas vs Pachuca

Mazatlán vs FC Juárez

Fechas clave del calendario de la Liga MX Femenil en su Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil vivirá un momento especial en la Jornada 4, ya que se disputará jornada doble, marcando el momento de la primera de cuatro fechas de este tipo programadas en el torneo.

El primer Clásico del Clausura 2026 será el Clásico Capitalino en la Jornada 6, cuando América reciba a Pumas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Mientras que Chivas vs América, en el Clásico Nacional se miden el 22 de febrero en la Jornada 10.

El calendario del Clausura 2026 también contempla juegos en Fecha FIFA en las jornadas 7, 11 y 15.

Estas son los partidos imperdibles en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:

Jornada 6 | América vs Pumas (1 de febrero)

Jornada 8 | América vs Cruz Azul (9 de febrero)

Jornada 8 | Pumas vs Chivas (10 de febrero)

Jornada 9 | Clásico Tapatío | Chivas vs Atlas (15 de febrero)

Jornada 10 | Clásico Nacional | Chivas vs América (22 de febrero)

Jornada 14 | Tigres vs América (25 de marzo)

Jornada 14 | Pachuca vs Rayadas (27 de marzo)

Jornada 16 | Tigres vs Chivas (5 de abril)

Jornada 17 | Rayadas vs Tigres (24 de abril)

¿Cuándo se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?

Las fechas para el inicio de la Liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2026 aún no están definidas, peor la Jornada 17 se disputará los días 24 y 25 de abril.

El calendario considera el Final Four de la Concacaf donde participarán América y Pachuca entre el 20 y 24 de mayo.