El gol de escorpión de la mexicana Lizbeth “Maga” Ovalle, ganó el premio Marta a la mejor anotación que otorga la FIFA, siendo la primera mexicana que lo consigue.

De espalda a la portería, Lizbeth Ovalle -de 26 años de edad-, no dudó aquel 3 de marzo de 2025 para anotar sobre Chivas, gol que este 16 de diciembre ha sido reconocido por la FIFA.

Lizbeth Ovalle, ganadora del Marta Award 2025 que entrega la FIFA (Especial)

Gol de la Lizbeth Ovalle gana premio Marta que entrega la FIFA a la mejor anotación

De espalda a la portería, la “Maga Ovalle” no dudó aquel 3 de marzo de 2025 para anotar sobre Chivas, vistiendo aún la playera de Tigres en la Liga MX, el gol que recibió el premio Marta que entrega la FIFA.

Lizbeth Ovalle definió con un toque de talón en un salto en el aire de espaldas a la portería de Chivas, pirueta que le valió ser reconocida como la autora del mejor gol de la temporada.

La emoción de recibir el premio Marta al mejor gol de la temporada

Lizbeth la “Maga” Ovalle recibió el premio femenino al mejor gol que lleva el nombre de Marta, la estrella brasileña que ahora es su compañera de equipo en el Orlando Pride, emoción que no pudo ocultar la mexicana.

“Estoy muy agradecida... desde la nominación fue un momento muy especial, y al ver tantos goles increíbles, incluído uno de Marta con quien tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme”, dijo la “Maga” Ovalle.

¿Dónde juega la “Maga” Ovalle"?

Después de su triunfal paso por la Liga MX, la “Maga” Ovalle fue transferida por una suma récord en el fútbol femenino de 1,5 millones de dólares para unirse al Orlando Pride de la NWSL.

La “Maga” Ovalle es la primera mexicana en ser distinguida con el premio y la segunda en ser considerada. En 2021, Daniela Sánchez, entonces futbolista de Querétaro, fue nominada al Premio Puskas.

“Este premio no es sólo mío, también representa la calidad del futbol en México. A todas las niñas que sueñan con jugar al futbol, sigan creyendo que los sueños se cumplen”, aconsejó Ovalle.