La Liga MX Femenil cumplió su segunda jornada tras la cual Rayadas de Monterrey se apoderó del liderato en la tabla de posiciones.

Así van las posiciones en la tabla general de la Liga MX Femenil, después de dos jornadas disputadas.

Tabla de posiciones Liga MX Femenil:

Rayadas | 6 puntos Pachuca | 6puntos Toluca | 6 puntos Mazatlán| 6 puntos Cruz Azul | 4 puntos Pumas | 4 puntos Chivas | 4 puntos América | 4 puntos Tigres | 3 puntos FC Juárez | 3 puntos Tijuana | 1 punto San Luis l 1 punto Santos | 0 puntos Puebla | 0 puntos Atlas | 0 puntos León | 0 puntos Querétaro | 0 puntos Necaxa | 0 puntos

¿Cómo fue la Jornada 2 de la Liga MX Femenil?

Rayadas de Monterrey se robó la atención en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, tras golear 5-0 al colero Necaxa.

Pachuca, sublíder de la Liga MX Femenil también sumó un buen triunfo, venciendo 4-0 al Querétaro.

Equipos como América, Chivas, Pumas y Cruz Azul sumaron un punto en sus respectivos partidos.

Mientras que las monarcas, Tigres de la UANL, pospusieron su partido ante Puebla para el mes de febrero.

Rayadas suma en Casa por segunda jornada consecutiva tras vencer 5-0 a Necaxa. 👊🏼⚽️



¡No te pierdas la crónica del partido! ⬇️https://t.co/48PJgL63S7 — Rayadas (@Rayadas) January 12, 2026

¿Cuándo arranca la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Con cinco partidos arranca la Jornada 3 de la Liga MX Femenil el viernes 16 de enero de 2026.

Destacan los partidos Cruz Azul vs Pachuca y Pumas vs Mazatlán femenil.

Mazatán Femenil es la gran sorpresa de la naciente competencia de la Liga MX Femenil, al ubicarse en el cuarto lugar con los mismos puntos que las líderes Rayadas.

Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX Femenil

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil se jugará del viernes 16 de enero al domingo 18 de enero, periodo en el que están programados los 9 partidos que moverá la tabla de posiciones.

Viernes 16 de enero

Cruz Azul vs Pachuca

Pumas vs Mazatlán

Atlas vs Tijuana

FC Juárez vs San Luis

León vs Tigres

Sábado 17 de enero

Puebla vs Toluca

América vs Necaxa

Querétaro vs Rayadas

Domingo 18 de enero